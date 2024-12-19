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Türkiye'nin en ünlü markalarından! Şehir dışından onun için gelenler vardı: Ürününde yabancı madde çıktı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.12.2024 10:52
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı liste ses getirmeye devam ediyor. Dana etlerinde domuz eti tespitinden sonra listede bir dikkat çeken detay daha yer aldı. Gaziantep'in ünlü kahve markası Tahmis'in baharatları da listede yer aldı. Bakanlık verilerine göre kekikte yabancı madde tespit edildi. Ünlü markanın şehir dışında bile çok sayıda müşterisi olduğu biliniyor.

Türkiye'nin en ünlü markalarından! Şehir dışından onun için gelenler vardı: Ürününde yabancı madde çıktı

Gıda ürünlerini kapsayan sakıncalı listeye uzayarak devam ediyor. Neredeyse her gün yeni bir markanın adı tağşiş listesinde kendine yer buluyor. Türkiye Köfteci Yusuf'taki domuz eti skandalının ardından bakanlığın listesini daha çok radarına aldı. Son yayınlanan listede ise yine çok ünlü bir markanın yer alması dikkatlerden kaçmadı.

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KAHVESİYLE MEŞHUR

Son listede dana sucuk ve dana kaburga içinde domuz etine rastlanması tepki çekmişti. Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde Gaziantep'in önde gelen kahve markalarından Tahmis yer aldı. Baharat satışı da yapan firmanın kekiğinde yabancı maddeye rastlandı.

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TÜRKİYE'DE BİLİNİYOR

Çok sayıda vatandaş şehir dışından ünlü marka için gelip ürünlerini alıyordu. Söz konusu markaya ünlülerin de gittiği biliniyor. Firmadan ise listenin açıklanmasının ardından bir açıklama gelmedi.

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Sucuk ve kaburga diye domuz eti yedirmişler! Sucuk ve kaburga diye domuz eti yedirmişler!
Anahtar Kelimeler:
kekik Gaziantep Tarım ve Orman Bakanlığı kahve marka Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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