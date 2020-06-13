Türkiye üretildi! Ateş, solunum ve öksürük sayısını ölçebiliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle maskeler hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Cerrahi, filtreli, kumaş ve daha onlarca çeşidi olan maskelere, bir de akıllı ve uzun ömürlü olanı eklendi. Türkiye'de tasarlanan ve üretilen akıllı maskeler kullanıcının ateşini, solunumunu ve öksürük sayısını anlık olarak ölçüyor. Maske üzerindeki gösterge ise sadece kullanan kişiye değil, çevresindekilere de sağlık durumunu ile ilgili ipucu veriyor. Göstergede yanan yeşil ışık, kişi koronavirüs belirtileri gösteriyorsa kırmızıya doğru dönüyor ve bu durumda, yazılım üzerinde belirlenen kişi ve kurumlara, mobil uygulama aracılığıyla anlık bildirim yapılıyor.

'ATEŞİNİZİ, ÖKSÜRÜK SAYINIZI VE SOLUNUMUNUZU ANLIK ÖLÇÜYOR'



Akıllı maskenin özelliklerini anlatan Coronity Sağlık Teknolojileri şirketi CEO'su Mehmet İmrak şunları söyledi:

"Aslında biz bu maskeyi tekstil şirketleri için uzun zamandır tasarlıyorduk. Tekstil ya da metal tozunun çok yüksek riskli olmasından dolayı iş sağlığı ve güvenliği konusunda maske ihtiyaçlarının karşılanması gibi bir gereksinim vardı. Tabii koronavirüs süreci içinde biz maskede hemen hızlı bir değişiklik ve revizyona giderek hazırlamış olduğumuz maske tasarımına bazı sensörleri değiştirerek ve ekleyerek özelliklerini, koronavirüs sürecindeki insanların günlük korunmasına yönelik bir hale getirelim ve onların korunması ile birlikte de halk sağlığına bir katkımız olsun diyerek başladık. Maskenin en önemli özelliklerinden birisi, ateşinizi anlık olarak ölçmesi, solunum durumunuzu ölçmesi ve öksürük sayınızı ölçmesi. Her saniye ölçümleme yapıyor ve bunları kaydederek geçmiş verileriniz ile karşılaştırıyor. Eğer ölçümlerinizde herhangi bir şekilde değişiklik yoksa, sağlıklıysanız bunu burun kısmında yanan yeşil ışıkla, size sağlıklı olduğunuzu, karşınızdaki kişiye de size rahatlıkla yanaşabileceğini belirtiyor. Ama gün içinde ateşiniz yükselirse ve bu süreklilik arz etmeye devam ederse, bunların süreklilik arz etmesi durumunda kırmızıya doğru dönmeye başlıyor ve hem karşınızdaki kişiye 'bana yanaşma' demenizi sağlıyor, hem de doktora gitme ihtiyacınızın olup olmadığı konusunda size bilgi vermiş oluyor"