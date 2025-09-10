FİNANS

Türkiye'ye haftada 4 gün mesai geliyor! Tarih belli oldu

Türkiye'de haftada 4 gün mesai yapılması için düğmeye basıldı. Orta Vadeli Program’da yer alan düzenleme ile 2026’da başlayacak pilot uygulama ile iş-yaşam dengesi ve çalışan verimliliği artacak. Başarılı olursa kamu ve özel sektörde yaygınlaşacak.

Cansu Akalp

Orta Vadeli Program’da yer alan haftada 4 gün mesai planı, 2026’da ilk pilot uygulamayla hayata geçiyor.

OVP'DE PİLOT UYGULAMA SİNYALİ VERİLDİ!

OVP’de yer alan çalışma hayatına ilişkin değişiklikle ilgili "İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

4 GÜN MESAİ İLK ETAPTA BELLİ KURULUŞLARDA DENENECEK!

Bu ifade, haftada 4 gün mesai uygulamasının gündeme gelebileceği şeklinde yorumlandı. Çalışmanın 2026'yakadar tamamlanması ve ilk etapta belirli kurum ve kuruluşlarda denenmesi planlanıyor.

KAMUDA DENENECEK, ÖZEL SEKTÖRLE YAYGINLAŞACAK!

Ekonomim'de yer alan habere göre; Pilot uygulamanın başarılı olması durumunda hem kamuya hem de özel sektöre yaygınlaştırılması hedefleniyor. Programın amacı, çalışanların iş ve özel yaşam dengesini koruması, verimliliğin artırılması ve motivasyonun yükseltilmesi olarak gösteriliyor.

DÜNYADA ÖRNEKLERİ VAR!

Dünyada da kısa çalışma mesaisi giderek yaygınlaşıyor. Polonya, 1 Temmuz 2025 itibarıyla haftada dört gün 32 saat veya beş gün 35 saatlik yeni bir modeline geçti.

İzlanda, Belçika, İspanya ve Japonya’da farklı çeşitlerde daha kısa mesai haftaları denendi. Almanya’da 45 şirket 2024'te dört günlük çalışma sistemine geçti. İngiltere’de ise 2023’te yapılan pilot uygulamada, dört gün mesainin çalışan memnuniyetini yükselttiği, verimlilikte ise kayda değer bir düşüş yaşanmadığı ortaya çıktı.

