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UBS uyardı! Kripto para alanlar dikkat

07.07.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zürih merkezli bir İsviçre bankası USB, açıklama yaparak yatırımcılara kripto paradan uzak durmaları gerektiğini aktardı.

UBS uyardı! Kripto para alanlar dikkat

Başta milyarder iş insanı Elon Musk olmak üzere birçok sebepten dolayı sürekli speküle edilen kripto paralardaki sert düşüşler, İsviçre'nin dev bankası USB'nin dikkatinden kaçmadı. Banka tarafından yapılan açıklamada kripto para kullananlara uyarılar geldi.

USB: KRİPTO PARADAN UZAK DURUN

Kripto paralara yatırım yapacaklara ilişkin olarak açıklama yapan banka, yatırımcıları daha az riskli varlıklara yönelmelerini ve kripto paradan uzak durmaları gerektiğini belirtti.

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UBS analistleri küresel ölçekte regülatör kuruluşların kripto para piyasasında denetim artıracaklarını açıkladı. Yapılan değerlendirmede Çin'in regülatör kuruluşunun kripto paralar konusunda attığı adımlar hatırlatıldı. ABD ve İngiltere tarafından da regülasyonlar için adımlar atılacağı belirtildi.

Analistler raporda "Regülatörler piyasada denetimi artırma niyetinde olduklarını beyan ettiler ve gösterdiler. Bu ortamda yatırımcıların kripto para piyasasında uzak durmalarını ve portföylerini daha az riskli varlıklara yönlendirmelerini öneriyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre Kripto para
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