Umutlar bitmişti! Rus doğal gazı için flaş gelişme: Yeniden...

Rusya'nın Avrupa Birliği'ne yaptığı doğalgaz ihracatının üçte birinden fazlasını oluşturan Kuzey Akım 1 boru hattı, 11 Temmuz'da on günlük yıllık bakım nedeniyle durdurulmuştu.

Reuters tarafından görülen 14 Haziran tarihli mektuba göre Rus devlet şirketi Gazprom, bu tarihten başlayarak geriye dönük mücbir sebep ilan etmişti. Mektup, Moskova'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle karşı karşıya olduğu yaptırımlara misilleme olarak gaz akışını başlatmayacağı ve bölgeyi resesyona sokacak bir enerji krizi riskini yaratacağı endişelerini pekiştirmişti.

Kaynaklar Reuters'a yaptıkları açıklamada boru hattının zamanında faaliyete geçmesinin beklendiğini, ancak kapasitesinin günde yaklaşık 160 milyon metreküpten az olduğunu söyledi. Kaynaklardan biri, Perşembe gününden itibaren Kuzey Akımı üzerinden beklenen doğalgaz hacimleri hakkında "Gazprom, 11 Temmuz'dan önceki (bakım öncesi) seviyelere geri dönecek" dedi.

PUTİN'DEN DOĞAL GAZ AÇIKLAMASI

Bu arada Rusya Devlet Başkanı Putin, Gazprom'un doğal gaz sevkiyatını ihtiyaç olduğu kadar artırmaya hazır olduğunu söyledi. Kuzey Akım 2'nin kullanılmasını teklif etti.

RUS GAZI İÇİN UMUTLAR KESİLMİŞTİ

Avrupa Komisyonu bütçeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Gazprom'un bu mektubunun ardından bugün doğalgaz akışının Kuzey Akım 1 hattında bakım tamamlandığında devam etmeyeceğini beklediklerini söyledi. Wall Street Journal'ın haberine göre Hahn, "Faaliyete yeniden başlanmayacağı varsayımına göre hareket ediyoruz" dedi.

