Üniversiteler de tatil mi? Üniversiteler ne zamana kadar tatil? YÖK 'ten üniversite tatil açıklaması

Üniversitelerde eğitime devam durumu merak ediliyordu. Deprem bölgesindeki üniversitelerde bahar yarı yılı açılış tarihinde bir erteleme olup olmayacağı bilinmiyordu. Beklenen açıklama YÖK'ten geldi. Peki üniversiteler de tatil mi? Üniversiteler ne zamana kadar tatil? İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTELER DE TATİL Mİ?

Yapılan son dakika açıklamasına göre YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında (üniversitelerde) bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurumundan (YÖK) da üniversitelerin açılış tarihine ilişkin son dakika açıklaması geldi. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle; bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları dikkate alınarak, tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir" denildi.



