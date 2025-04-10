Şenpiliç'e ait bir üründe ölümcül bakteri tespit edildi! Tarım Bakanlığı doğruladı: Marketlerden toplanıyor

Milyonlarca vatandaşın sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine yönelik denetimler devam ediyor. Yapılan son kontrollerde Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şenpiliç'in “Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte” ürününde insan sağlığı için risk oluşturan bakteriye rastlandı.

ÖLÜMCÜL BAKTERİ TESPİT EDİLDİ

Söz konusu üründen alınan numunelerde yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda, Listeria monocytogenes bakterisi tespit edildi. Bu gelişmenin ardından, sağlığa zararlı ürünlerin toplatılması amacıyla resmi talimat yazısı gönderildi.

Mynet’in ulaştığı bakanlık kaynakları, ilgili üründe ölümcül bakteri bulunduğu bilgisini doğruladı.

TÜM MARKETLERDEN TOPLATILIYOR

Dağıtım yerlerine gönderilen bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından, İlimiz Soğucak Mah. 3. Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol No:44 Merkez Söğütlü adresinde faaliyet gösteren Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi unvanlı işletmede yapılan resmi kontrolde "Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" (STT 10/03/2025 - Parti no: 204124) ürününden numune alınmış olup, söz konusu ürüne yapılan analiz sonucuna göre 'L. monocytogenes' içermesi sebebiyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir ve üretici işletmeye yasal işlem uygulanmıştır.

Söz konusu ürünün toplatılması ile ilgili firmaya tanınmış olan yasal süre bitmiş olup, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 21. Maddesinin 5. fıkrasına aykırılık tespit edildiğinden, aynı kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi gereğince söz konusu ürünlerin en kısa sürede piyasadan toplatılması gerekmektedir.

İl müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde söz konusu ürüne rastlanılması halinde gerekli işlemlerin yapılarak Müdürlüğümüzce bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim."

210 BİN 662 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Şenpiliç'in ‘Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde, insan sağlığına zararlı bakteri tespit edildi. Türkiye'nin önde gelen beyaz et üreticisi olan Şenpiliç'in bakteri tespit edilen ürünlerinin piyasadan toplatılarak imha edilmesine karar verildi. Ayrıca yasal işlem başlatılan işletmeye 210 bin 622 TL cezai işlem uygulandı.

(İHA)