Uzman analist: "Altın fiyatları ok gibi fırlayarak hızla yükselecek" 4 faklı uzmandan güncel altın tahmini ve altın grafik yorumu!

Joe Biden ve Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamayı bekleyen altın yatırımcıları, mali teşvik paketlerinden oldukça umutlu. CNN’de yer alan habere göre Biden'ın danışmanları ABD Kongresi’ndeki dostlarına paketin 2 trilyon dolar civarında olacağından bahsetmiş. Altının 2021 yılında seyrinin genel hatlarının belli olacağı konuşmanın sonrasında altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek, altın fiyatları yükselecek mi sorularına da yanıtlar gelmiş olacak. Altın fiyatlarının koronavirüsten kaynaklı alınan ekonomik tedbirlerden ve risk iştahına göre değiştiğini belirten analistler yapılacak olan açıklamadan umutlu. Altın fiyatları düşecek mi merak eden vatandaşlara analistlerden müjdeli haber geldi. Güncel altın grafiği ve altın beklentilerini paylaşan uzmanlar altın fiyatlarının yükseleceğini öngörüyor. Peki altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek? Altın yükselir mi?
2021 yılına dalgalı seyirle başlayan altın fiyatları için uzmanlar tahminlerini belirtiyor. Altın fiyatlarının yükselişe geçeceğini söyleyen uzmanların yorumları yatırımcıların dikkatinden kaçmıyor. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya güncel altın tahminini belirtirken altın fiyatlarının ok gibi gerildiğini belirterek, Powell ve Biden'ın altın yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratmazsa altının yüksek seviyelere doğru fırlayabileceğini belirtti. Moya açıklamasına; " Yılın ilk yarısında teşvik paketi altın piyasalarını şekillendirirken ikinci yarısında enflasyon piyasaları şekillendirecek." diyerek devam etti.
InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu güncel altın yorumunda, üçüncü kez tartışılan mali yardım paketlerine değindi. Topçu, mali yardım paketleirnin 1 trilyonun üstünde olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aylık 120 milyar dolarlık finansal varlık alımlarının da yıl sonuna kadar sürmesi durumunda altında sürekli bir yükseliş olabileceğini açıkladı. Topçu altın beklentisine şöyle devam etti; "Altının ons fiyatı 2021 yılı Ocak ayında 1.818 dolar dip noktasından sekmiş durumda. Şu sıralar 1.840 dolar seviyelerinden işlem görüyor. ABD’deki kongre baskınının hemen ardından çıkan karışıklıkların ortasında 8 Ocak günü yüzde 4 değer kaybeden değerli metalde gündem, mali yardım paketleri…" ifadelerini kullandı.
2021 yılına dalgalı bir seyirle devam eden ons altın yorumunu paylaşan, teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, 1861 dolar direncine vurgu yaparak ; "Altın 1861 direncini üçüncü defa zorluyor. Bu seviyenin geçilmesi durumunda hareket güçlenecektir. Dün ABD seansında başlayan güçlenme devam etmedi. Ancak bugün ABD açıldığında bu seviye geçilebilir. Geçilememesi durumunda 1840'a doğru geri çekilip sıkışmaya devam eder." ifadelerini kullandı.
Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün sosyal medya üzerinden yaptığı güncel altın ve dolar beklentilerini ve grafik paylaşımlarını aktarmaya devam ediyoruz. Baştürk son yaptığı paylaşımda ons altının grafik yorumu paylaştı.
Baştürk güncel altın beklentisini şu sözlerle ifade etti;
"Bir süredir aşağı yönde baskı olduğunu ve yükselişlerin satış fırsatı verme ihtimali üzerinde durduk. Çok şükür bizi yanıltmadı. Gece Asya seansında 1827 görüldü. Genel eğilim aşağı yöndedir. Yükseliş eğilim desteği olan 1815 kritiktir..."
Ons altın...— Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) January 14, 2021
Bir süredir aşağı yönde baskı olduğunu ve yükselişlerin satış fırsatı verme ihtimali üzerinde durduk...
Çok şükür bizi yanıltmadı...
Gece Asya seansında 1827 görüldü...
Genel eğilim aşağı yöndedir...
Yükseliş eğilim desteği olan 1815 kritiktir... pic.twitter.com/euxadRCyfW
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