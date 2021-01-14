Uzman analist: "Altın fiyatları ok gibi fırlayarak hızla yükselecek" 4 faklı uzmandan güncel altın tahmini ve altın grafik yorumu!

Joe Biden ve Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamayı bekleyen altın yatırımcıları, mali teşvik paketlerinden oldukça umutlu. CNN’de yer alan habere göre Biden'ın danışmanları ABD Kongresi’ndeki dostlarına paketin 2 trilyon dolar civarında olacağından bahsetmiş. Altının 2021 yılında seyrinin genel hatlarının belli olacağı konuşmanın sonrasında altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek, altın fiyatları yükselecek mi sorularına da yanıtlar gelmiş olacak. Altın fiyatlarının koronavirüsten kaynaklı alınan ekonomik tedbirlerden ve risk iştahına göre değiştiğini belirten analistler yapılacak olan açıklamadan umutlu. Altın fiyatları düşecek mi merak eden vatandaşlara analistlerden müjdeli haber geldi. Güncel altın grafiği ve altın beklentilerini paylaşan uzmanlar altın fiyatlarının yükseleceğini öngörüyor. Peki altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek? Altın yükselir mi?

"ALTIN FİYATLARI OK GİBİ YUKARI DOĞRU FIRLAYABİLİR"

2021 yılına dalgalı seyirle başlayan altın fiyatları için uzmanlar tahminlerini belirtiyor. Altın fiyatlarının yükselişe geçeceğini söyleyen uzmanların yorumları yatırımcıların dikkatinden kaçmıyor. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya güncel altın tahminini belirtirken altın fiyatlarının ok gibi gerildiğini belirterek, Powell ve Biden'ın altın yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratmazsa altının yüksek seviyelere doğru fırlayabileceğini belirtti. Moya açıklamasına; " Yılın ilk yarısında teşvik paketi altın piyasalarını şekillendirirken ikinci yarısında enflasyon piyasaları şekillendirecek." diyerek devam etti.