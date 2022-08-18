Vakıfbank'tan emekli promosyonu için açıklama! 2022 Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar veriyor?

Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar veriyor? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Geçtiğimiz ay uygulanan yüzde 42,35 oranındaki emekli zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu ödemeleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL? Vakıfbank emekli promosyonu ödeme ücreti ve başvuru koşulları haberimizde...

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR VERİYOR?

Vakıfbank emekli promosyon ücretleri şu şekilde:

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,

2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.



