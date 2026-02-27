FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Vatandaşlık maaşını bekleyenler dikkat: Rakam ortaya çıktı! 3 formül var

Vatandaşlık maaşı olarak bilinen ‘Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı’nın detayları belli oldu. Buna göre, asgari ücretin 3’te birinden az gelire sahip olan ailelere vatandaşlık maaşı verilmesi bekleniyor. Peki, vatandaşlık maaşına başvurular nereden yapılacak? Kimler bu haktan faydalanacak? İşte detaylar…

Vatandaşlık maaşını bekleyenler dikkat: Rakam ortaya çıktı! 3 formül var
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı için çalışmalar sürüyor. Vatandaşlık maaşı olarak bilinen bu programın detaylarını ise milyonlar merak ediyor. Vatandaşlık maaşından ailedeki gelirin net asgari ücretin 3'te birinden az olması koşulu ile verilmesi bekleniyor.

NTV’nin haberine göre, mevcut asgari ücrete göre hesaplandığında gelirin 9 bin 358 TL’den fazla olmaması gerekecek.

Vatandaşlık maaşını bekleyenler dikkat: Rakam ortaya çıktı! 3 formül var 1

3 FORMÜL MASADA!

Vatandaşlık maaşının uygulanması için konut ve çocuk başlığı altında da ek destekler verilecek. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vatandaşlık maaşı ile ilgili 3 formül ise masada bulunuyor:

  • Aileye asgari ücretin yüzde 20'si oranında nakdi destek sağlanacak. Konut başlığında asgari ücretin yüzde 15'i kadar elektrik, doğal gaz, barınma ve yakacak yardımı yapılacak. Çocuk yardımında destek oranının ise asgari ücretin yüzde 5'i olması planlanıyor.

    İlginizi Çekebilir

    AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

    AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

     Araç kullananlar dikkat: Yeni trafik cezaları belli oldu

    Araç kullananlar dikkat: Yeni trafik cezaları belli oldu

     Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

    Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu
  • İkinci senaryoda, desteğin asgari ücretin yüzde 17'si oranında verilmesi. Böyle olursa konutta destek oranı yüzde 12, çocuk yardımında destek oranın da yüzde 5 olacak.
  • Üçüncü senaryo ise asgari ücretin yüzde 15'i kadar destek. Konutta destek oranının yüzde 10, çocuk yardımında destek oranının da yüzde 5 olması planlanıyor.
    Vatandaşlık maaşını bekleyenler dikkat: Rakam ortaya çıktı! 3 formül var 2

    BİR KISMI NAKİT OLARAK KULLANILACAK

Tüm bu yardımlar tek bir kart toplanacak. Sosyal yardımların bir kısmı nakit olarak çekilebilecek. Bir kısmı da kartla gıda, temizlik gibi ihtiyaçlar da indirimli karşılanacak.

Vatandaşlık maaşını bekleyenler dikkat: Rakam ortaya çıktı! 3 formül var 3

E-DEVLET’TEN BAŞVURU YAPILACAK

Gelir testi işlemlerinde hane ziyareti yapılmayacak tek bir sistem üzerinden kontroller sağlanacak. Bu sisteme SGK, gelir idaresi, banka hesap hareketleri, tapu gibi veriler entegre edilecek.

Başvuranların ortak sisteme kayıt olma zorunluğu olacak. Programa kabul edilen haneler aylık olarak kontrol edilecek. Bu düzenlemeye ilişkin bir yasa hazırlanacak.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsada iki şirketten temettü kararı! İşte hisse başına ödenecek tutarBorsada iki şirketten temettü kararı! İşte hisse başına ödenecek tutar
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak ayında yükseldi!Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak ayında yükseldi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
vatandaşlık maaşı ne kadar vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman vatandaşlık maaşı başvuru şartları neler vatandaşlık maaşı kimler başvurabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

Cep telefonundaki incelemede ortaya çıktı! Kategorileri ayırıp listelemiş

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

İngiltere'de kazandık ama yetmedi! Fenerbahçe Nottingham'a elendi

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez anlattı! '140 kiloyu gördü'

Mücadele ettiği hastalığını ilk kez anlattı! '140 kiloyu gördü'

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

26 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

Gözler Meclis'e çevrilmişti! Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.