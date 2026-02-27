Vatandaşlık maaşını bekleyenler dikkat: Rakam ortaya çıktı! 3 formül var

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı için çalışmalar sürüyor. Vatandaşlık maaşı olarak bilinen bu programın detaylarını ise milyonlar merak ediyor. Vatandaşlık maaşından ailedeki gelirin net asgari ücretin 3'te birinden az olması koşulu ile verilmesi bekleniyor.
NTV’nin haberine göre, mevcut asgari ücrete göre hesaplandığında gelirin 9 bin 358 TL’den fazla olmaması gerekecek.
Vatandaşlık maaşının uygulanması için konut ve çocuk başlığı altında da ek destekler verilecek. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vatandaşlık maaşı ile ilgili 3 formül ise masada bulunuyor:
Tüm bu yardımlar tek bir kart toplanacak. Sosyal yardımların bir kısmı nakit olarak çekilebilecek. Bir kısmı da kartla gıda, temizlik gibi ihtiyaçlar da indirimli karşılanacak.
Gelir testi işlemlerinde hane ziyareti yapılmayacak tek bir sistem üzerinden kontroller sağlanacak. Bu sisteme SGK, gelir idaresi, banka hesap hareketleri, tapu gibi veriler entegre edilecek.
Başvuranların ortak sisteme kayıt olma zorunluğu olacak. Programa kabul edilen haneler aylık olarak kontrol edilecek. Bu düzenlemeye ilişkin bir yasa hazırlanacak.
