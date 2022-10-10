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Ve o bankalar da sahneye çıktı! 7.500 TL cepteydi... Emeklilere yeni promosyon müjdesi

10.10.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayına damga vuran promosyon yarışı en çok emeklilere yaradı! Özel bankalar arasındaki promosyon yarışı son sürat devam ederken kamu bankalarından da sürpriz bir adım geldi. Bilindiği gibi bazı bankalarda promosyon tutarı 7.500 TL'ye kadar çıkmıştı. Kamu bankaları da sahaya iniyor! İşte emeklileri sevindirecek haberin detayları...

Ve o bankalar da sahneye çıktı! 7.500 TL cepteydi... Emeklilere yeni promosyon müjdesi

Promosyon ödemeleriyle ilgili yeni detaylar gündeme geliyor. Kamu bankalarının sunduğu promosyon şartlarını beğenmeyen emekliler özel bankalarla görüşmeye başlamıştı. Böylelikle promosyon tutarları 7.500 TL seviyelerine kadar çıkmıştı. Kamu bankaları emeklileri mutlu edecek formül için arayışlara girdi.

EMEKLİYE PROMOSYON MÜJDESİ! KESENİN AĞZINI AÇTILAR

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank da maay ayrımı yapmaksızın tüm emekli müşterilerin üç seneliğine beş bin lira promosyon ödemesi hazırlığında! 5.000 TL teklifi Hazine Bakanlığına sunuldu. 5.000 TL'lik promosyon teklifi 7.500 TL'ye de çıkabilir.

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MEMUR PROMOSYONUNDA REKOR 41 BİN 500 TL!

Emeklilerin yanı sıra memurlar da yüksek promosyonlar aldı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi memurları 41 bin 500 TL, Adalet Bakanlığı personelleri 25 bin TL, polis memurları 27 bin TL promosyon ödemesi aldı.

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