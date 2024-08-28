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  4. Euro bölgesinde durgunluk devam ediyor: Faiz oranları en büyük etken

Euro bölgesinde durgunluk devam ediyor: Faiz oranları en büyük etken

28.08.2024 14:42
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), temmuz ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı. Buna göre, tüketici kredileri 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,5 arttı.

Euro bölgesinde durgunluk devam ediyor: Faiz oranları en büyük etken

Avrupa Merkez Bankası (ECB), temmuz ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı. Buna göre, yıllık bazda haziranda yüzde 0,7 büyüyen şirket kredileri, geçen ay yüzde 0,6 artış kaydetti. Tüketici kredileri de 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 0,5 arttı.

Temmuzda M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 2,3 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 2,7'nin altında gerçekleşti. Haziranda M3 para arzı, yüzde 2,2 artış kaydetmişti.

YÜKSEK FAİZİN ETKİLERİ DEVAM EDİYOR...

ING Avro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Bert Colijn, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Temmuz ayı banka kredi verileri, yüksek faiz oranlarının hem şirketlerin ve hem de hanehalkının borçlanmasının zayıf kalmasına yol açmaya devam ettiğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

"TOPARLANMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Söz konusu kredilerin hala tarihsel ortalamanın oldukça altında bir büyüme gösterdiğini aktaran Colijn, son dönemde toparlanmakta olan para arzının da (M3) temmuzda istikrarlı seyrettiğini ifade etti.

Colijn, kredi büyümesindeki düşüş eğiliminin sona ermiş olsa da şu anda pek bir toparlanma söz konusu olmadığını belirterek, "Bu nedenle 2022 ve 2023'teki tarihi faiz artışları serisinin en büyük etkisi geride kaldı ancak faiz oranları hala çok kısıtlayıcı bir seviyede olduğundan, bu noktada biraz daha düşük piyasa oranlarından kayda değer bir rahatlama yok." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
faiz kredi Avro Bölgesi
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