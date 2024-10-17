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'Vergi yüzsüzleri' listesinde bir Türkiye klasiği! Seçimden önce %71 zam veren Düzce Belediyesi'nin iştirak şirketi de vergi ödememiş

17.10.2024 17:26
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Vergi yüzsüzleri listesindeki detay çok konuşulur! Düzce Belediyesinin iştirak şirketi de vergi ödememiş... Merakla beklenen 'vergi yüzsüzleri' listesi dün akşam açıklandı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından kurulan Düzce BELKA A.Ş'nin yerel seçimden 2 ay önce personele %71 zam yaptığı sonucunda ise vergi borcunun 5 milyon TL'yi aştığı ortaya çıktı!

'Vergi yüzsüzleri' listesinde bir Türkiye klasiği! Seçimden önce %71 zam veren Düzce Belediyesi'nin iştirak şirketi de vergi ödememiş

DETAY HABER | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in büyük bir dikkatle üzerinde durduğu vergi sisteminin vatandaşa etkileri oldukça çarpıcı! Vatandaşlar, yüksek derecede para kazanıp vergi ödemeyen şirketlerin ifşa edilmesini talep ediyordu.

Bakanlık, 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükellefleri açıkladı. Listede Düzce Belediyesi'nin iştirak şirketi olan Düzce Belka İnsan Kaynakları Anonim Şirketi de var. Üstelik iştirakın açılışını da Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü yapmış.

Düzce Belediyesi'ne bağlı BELKA'nın resmi internet sitesinde iştirakın Faruk Özlü'nün girişimleriyle kurulduğu ifade ediliyordu. Düzce Belediyesi ile birlikte birçok kez organizasyon düzenleyen Düzce BELKA'nın 5 milyon TL'nin üzerinde vergi borcu olan mükelleflerin arasında olması dikkat çekti!

BİR TÜRKİYE KLASİĞİ... SEÇİMDEN ÖNCE %71 ZAM YAPILDI SEÇİMDEN SONRA VERGİ BORCU ÖDENMEDİ

31 Mart seçimlerinden önce Ocak 2024'te Düzce Belediyesi iştirakı olan BELKA A.Ş'de çalışan personellerin ücretlerine %71 zam yapan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, çalışanlar tarafından çoşkuyla karşılanmıştı.

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BOL BOL SEÇİM SLOGANI PAYLAŞMIŞLAR

Daha 2024 yılı dolmadan Düzce Belediyesi'ne bağlı olan bu iştirakın vergi borcunun 5 milyon TL'yi aştığı ortaya çıktı. Vergi denetimini olmazsa olmaz olarak gören Mehmet Şimşek'in bu duruma nasıl tepki vereceği de merak konusu!

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5 milyon TL'nin üzerinde vergi borcu olan Düzce Belediyesi iştirak firması BELKA'nın sosyal medya paylaşımlarında özellikle yerel seçim döneminde Faruk Özlü'nün seçim sloganı olan 'İşin Özü Çalışmak' mottosunu kullandığı da belirlendi.

vavavava

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Anahtar Kelimeler:
Faruk Özlü Mehmet Şimşek düzce belediyesi
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