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Wirecard iflas başvurusu yapıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.06.2020 14:20 | Son Güncelleme

Birkaç yıl öncesine kadar Alman finansal teknolojisinin geleceği olarak görülen elektronik ödeme sistemleri şirketi Wirecard, ülke tarihindeki en büyük finansal skandallardan birinin merkezi olmasıyla gündemde. Wirecard’ın hesaplarında görünen 1.9 milyarın buharlaşması ve CEO'nun gözaltına alınmasının ardından şirket iflas başvurusu yaptı.

Wirecard iflas başvurusu yapıyor

Almanya, teknoloji şirketi Wirecard’ın hesaplarında görünen 1.9 milyar (14 milyar 700 milyon TL) euronun kayıp olması skandalıyla sarsılmıştı. Ülke tarihinin en büyük finans skandallarından biri olarak gösterilen olay sonrası CEO Markus Braun istifa etmiş ve ardından gözaltına alınmıştı. Yapılan araştırmalarda bu paranın aslında hiç var olmadığı, Braun’un yatırımcıları şirkete çekmek için gelirlerde manipülasyon yaptığı tespit edildi.

Wirecard'ın piyasa değeri de 3 günde yüzde 87 gibi tarihi bir düşüş yaşadı. Şirket şimdi hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni yönetim, iflas başvurusu yapmaya karar verdi.

KAYNAK:NTV

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