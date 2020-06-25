Wirecard iflas başvurusu yapıyor

Almanya, teknoloji şirketi Wirecard’ın hesaplarında görünen 1.9 milyar (14 milyar 700 milyon TL) euronun kayıp olması skandalıyla sarsılmıştı. Ülke tarihinin en büyük finans skandallarından biri olarak gösterilen olay sonrası CEO Markus Braun istifa etmiş ve ardından gözaltına alınmıştı. Yapılan araştırmalarda bu paranın aslında hiç var olmadığı, Braun’un yatırımcıları şirkete çekmek için gelirlerde manipülasyon yaptığı tespit edildi.

Wirecard'ın piyasa değeri de 3 günde yüzde 87 gibi tarihi bir düşüş yaşadı. Şirket şimdi hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni yönetim, iflas başvurusu yapmaya karar verdi.

KAYNAK:NTV

