Yapı Kredi’den 20.000 TL'ye varan geri ödemesiz avans fırsatı
Yapı Kredi’den 20.000 TL'ye varan geri ödemesiz avans fırsatı

Yapı Kredi, 22-23 Eylül 2025 tarihlerinde SINIRSIZ20BIN kodu ile Yapı Kredi Mobil'den müşteri olup kredi kartı alarak mevduatını Sınırsız Hesap'ta değerlendirenlere 20.000 TL’ye varan geri ödemesiz avans fırsatı sunuyor. Kampanyadan hemen yararlanmak isterseniz işte detaylar...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Yapı Kredi, Eylül ayına özel avantajlı kampanyasını duyurdu. 22-23 Eylül 2025 tarihlerinde geçerli olacak kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Yapı Kredi Mobil üzerinden "SINIRSIZ20BIN" kodunu kullanarak müşteri olması gerekiyor. Başvuru için bankaya gitmeye gerek yok, adımlar son derece kolay. "Nasıl?" derseniz işte tüm detaylar...

Yapı Kredi’den 20.000 TL ye varan geri ödemesiz avans fırsatı 1

Kampanya kapsamında;

  • 100 TL Worldpuan: Yapı Kredi Mobil’den ilk kez müşteri olanlara debit karta yüklenecek.

  • 1.000 TL nakit: İlk kez Yapı Kredi kredi kartı açanlara yeni kartlarına yüklenecek.

  • 19.000 TL nakit: Sınırsız Hesap açıp içerisine mevduat ekleyenlere sağlanacak.
Güncel Kampanya Koşulları ve Detayları

  • Kampanyadan 22-23 Eylül 2025 tarihleri arasında 'SINIRSIZ20BIN' kampanya kodunu kullanarak Yapı Kredi'ye ilk defa müşteri olanlar yararlanabilecektir.

  • Kampanyadan sadece Yapı Kredi Mobil'i indirip, "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımından ilerleyerek süreci tamamlayan müşteriler yararlanabilecektir. Süreci bu şekilde tamamlamayan müşteriler kampanyadan yararlanamayacaktır.

  • Kullanıcıların, Yapı Kredi müşteri olma adımında bulunan referans kodu alanına aldıkları kampanya kodunu girmeleri gerekmektedir. Kampanya kodu girilmeden müşteri olan kişiler kampanyadan yararlanamayacaktır.

  • Yapı Kredi Mobil üzerinden Yapı Kredi müşterisi olunduktan sonra bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan müşterilerin, başvurusu Yapı Kredi tarafından değerlendirildikten sonra onaylanması ve kartının kullanıma açılması durumunda kampanyadan yararlanabilecektir.

  • Yapı Kredi müşterisi olduktan sonra, kredi kartı onaylanan müşteriler Yapı Kredi Mobil üzerinden Kredi Kartlarım menüsü altındaki (+) butonuna basarak "Dijital Kart Tanımlama" seçeneği ile ya da kart seçimi yaptıktan sonra Daha Fazlası > Dijital Kart İşlemleri adımlarını izleyerek dijital kart oluşturmalıdır.

  • 22-23 Eylül 2025 tarihleri arasında SINIRSIZ20BIN kodu ile Yapı Kredi Mobil'den ilk defa müşteri olanlara 100 TL değerinde Worldpuan yüklemesi müşterilerin TLcard'larına yapılacaktır.

  • Müşterilerimiz 22-23 Eylül 2025 tarihleri arasında ilk defa Yapı Kredi kredi kartı açtıkları takdirde 1.000 TL, Yapı Kredi Mobil'den ilk defa sınırsız hesap açarak alt limite uygun olarak mevduat ekledikleri takdirde 19.000 TL olarak toplamda 20.000 TL değerinde indirim yüklemesi yeni açılan Yapı Kredi kredi kartlarına yapılacaktır.

  • Kampanya kapsamında yapılacak ödüllendirme, 10 Ekim 2025 tarihine kadar yapılacaktır.

  • Ödüllendirmelerin yapıldığı tarihte kredi kartının açık, kullanılabilir durumda olması ve sınırsız hesap içerisinde mevduatının hazır bulunması gerekmektedir.

  • Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir.

  • Kampanya, başka indirim ve kampanyalarla birleştirilemez.

  • Yapı Kredi kampanyada değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Anahtar Kelimeler:
kredi
