Yapı Kredi'den kendi kendini ödeyen Süperkart kampanyası

Bazen faturalar, bazen alışverişler, bazen de aniden çıkan masraflar derken kredi kartı ödemeleri can sıkıcı bir yük haline gelebiliyor. Peki kart borcunun kendi kendini ödeyebileceğini söylesek? Evet, yanlış duymadınız! Yapı Kredi’nin “SUPERKART” kampanyası, davet ettiğiniz her yeni müşteri için kredi kartı ekstrene artı bakiye kazandırıyor, böylece ödemeleriniz hafifliyor ve bütçenizi gerçekten ihtiyaç duyduğunuz şeylere ayırma imkânınız oluyor. 30 Eylül'e kadar devam eden kampanyadan yararlanmak da son derece basit. İşte detaylar...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Kampanyaya nasıl başvurulur?

Yapı Kredi’nin “SUPERKART” kampanyası, 21 Ağustos – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli. Yapı Kredi Mobil’den ilk kez müşteri olanlar, kampanyaya dahil oluyor. Katılımcılar, davet ettikleri kişi sayısı kadar ekstre indirim kazanabiliyor. Her bir yeni müşteri için kredi kartına 500 TL artı bakiye yükleniyor, tutar toplamda maksimum 20.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Kampanyaya başvuru için gerekli adımlar ise şöyle:

Buraya tıklayarak açılan sayfada istenen alana cep telefonu numaranızı ve ekranda görünen güvenlik kodunu yazıp SMS Gönder'e tıklayın. Uygulama yükleme linki SMS olarak cep telefonunuza geldikten sonra Yapı Kredi Mobil uygulamasını cihazınıza indirin.

tıklayarak açılan sayfada istenen alana cep telefonu numaranızı ve ekranda görünen güvenlik kodunu yazıp SMS Gönder'e tıklayın. Uygulama yükleme linki SMS olarak cep telefonunuza geldikten sonra Yapı Kredi Mobil uygulamasını cihazınıza indirin. Uygulamayı indirdikten sonra "Yapı Kredi Müşterisi Ol" menüsüne tıklayarak bilgilerinizi girin ve Görüntülü İşlem Asistan’ı ile bilgilerinizi doğrulayın.

Referans kodu alanına “SUPERKART” kodunu girin.

Kredi kartı başvurusunu yapın. Kartınız kullanıma açıldığında kampanyadan yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Tüm bankacılık işlemlerinizi 08.00 – 01.00 saatleri arasında istediğiniz yerden yapabilirsiniz.

Başvuru ve kampanya koşulları

Kampanya, 21 Ağustos – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Katılım için Yapı Kredi Mobil’i indirip “Yapı Kredi Müşterisi Ol” adımından süreci tamamlamak gerekir.

Bu süreçte “SUPERKART” kampanya kodunun girilmesi zorunludur. Kod girilmeden müşteri olanlar kampanyadan faydalanamaz.

Yapı Kredi Mobil’den müşteri olduktan sonra bireysel kredi kartı başvurusu yapılmalı, başvurunun onaylanması ve kartın kullanıma açılması gerekir.

Davet edilen her yeni müşteri için, davet eden kişinin kredi kartına 500 TL artı bakiye yüklenir.

Katılımcılar, kampanya boyunca toplamda 20.000 TL’ye kadar ekstre indirimi kazanabilir.

İndirim yüklemeleri, 10 Ekim 2025’te müşterilerin açık kredi kartlarına yapılır.

Kampanya, aynı zamanda Yakınını Getir kampanyasıyla birlikte işler; böylece ek olarak 6.000 TL’ye varan puan da kazanılabilir.

Ödüllerin yüklenebilmesi için davet eden kişinin kullanıma açık bir Yapı Kredi kredi kartı bulunmalıdır.

Dijital karttan yapılan harcamalar kampanyaya dahildir.

Ek kartlar ve ön ödemeli kartlar kampanyaya dahil değildir.

Referans kodu kişiye özeldir ve sınırsız sayıda paylaşılabilir.

Yakınınızı davet etmek için: Yapı Kredi Mobil’de Profilim > Yakınınızı Davet Edin > Davet Et adımlarını takip edebilirsiniz. Davet edilen kişi, müşteri olma sürecinde referans kodunu ilgili alana girmelidir.

Kampanyadan faydalanmak için Yapı Kredi Mobil uygulamasının iOS 3.9.29 veya Android 3.9.25 ve üzeri sürümde olması gerekir.

Yapı Kredi, kampanyayı dilediği zaman değiştirme, durdurma veya ek koşullar koyma hakkını saklı tutar.

Detaylı bilgi için buraya tıklayın.

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.