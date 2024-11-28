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Yasa dışı bahis ile mücadele hız kesmeden devam ediyor! Bakan Şimşek: 'Tüm kesimlerin üzerine gidilecek'

28.11.2024 13:04
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadelenin ilgili tüm kurumlarla eşgüdüm halinde kökü kazınana kadar sürdürüleceğini belirterek, "Aracılık edenlerden finansal kuruluşlara kadar tüm kesimlerin üzerine gidilecek" dedi.

Yasa dışı bahis ile mücadele hız kesmeden devam ediyor! Bakan Şimşek: 'Tüm kesimlerin üzerine gidilecek'

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında dün Ankara'da toplandı. Toplantıya Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Ticaret bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı, MASAK, Vergi Denetim Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, BDDK, SPK, TCMB, BTK, RTÜK, KVKK'nin üst düzey temsilcileri katıldı.

MASAK'IN EYLEM PLANI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda, dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele kapsamında yeni stratejiler belirlenmesi ve MASAK koordinasyonunda bu konularda hazırlanan eylem planlarının devreye alınması değerlendirildi. Ayrıca, sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi, suç gelirlerine el konulması ve ulusal işbirliğinin güçlendirilmesi konuları öncelikli olarak ele alındı.

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YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİSTEM DEVREDE OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, toplantıda alınan kararlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, eylem planlarına tam uyumun sağlaması amacıyla düzenli izleme ve raporlama süreçleri oluşturulacağını belirtti.

Dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadelenin, ulusal güvenlik politikaları ve hukuki düzenlemelerle uyumlu şekilde yürütüleceğine işaret eden Şimşek, "Bu kapsamda, sanal ortamda gerçekleştirilen dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini izlemek için özel yazılımlar ve yapay zeka destekli tespit sistemleri devreye alınacak. Bu suçları organize eden küresel suç örgütlerine karşı uluslararası güvenlik ve yargı kurumlarıyla işbirliği derinleştirilecek. Finansal kuruluşların bu suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasını zorlaştırıcı ilave önlemler alması ve önlem almayan kuruluşlara yaptırım uygulanması konusunda da görüş birliğine varıldı" dedi.

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"MÜCADELEYE DEVAM EDİLECEK"

Şimşek, bu suçlarla mücadelenin ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürüleceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi, suç gelirlerinin yok edilmesi ve küresel suç örgütlerinin bertaraf edilmesi, ülkemizin ekonomik ve toplumsal güvenliğini sağlama yolunda öncelikler arasında yer almaya devam edecektir. Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu üyesi kamu kurumları başta olmak üzere, toplantıya iştirak eden tüm kurum ve kuruluş temsilcileri, bu suçlarla mücadelenin kesintisiz biçimde devam edeceği noktasında kararlıklarını beyan etmişlerdir. Dolandırıcılık ile yasa dışı bahis ve kumar suçlarıyla mücadele, ilgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm halinde kökü kazınana kadar sürdürülecek. Aracılık edenlerden finansal kuruluşlara kadar tüm kesimlerin üzerine gidilecek. Yasa dışı bahis suçuna bulaşanların mallarına el konulacak."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek yasa dışı bahis cezası
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