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Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor, 3 ürün listeye girdi, aynı karar... İşte markası ve fotoğrafları

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün bildirimleriyle tüketiciye sunulan ürünlerdeki riskleri kamuoyuna duyurarak o ürünlere ilişkin hızla harekete geçmeye devam ediyor. Son olarak Bakanlığın yayınladığı listeye üç yeni ürün eklendi. Ürünlerden özellikle iki tanesi ebeveynleri yakından ilgilendiriyor. Söz konusu üç ürün için de piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor, 3 ürün listeye girdi, aynı karar... İşte markası ve fotoğrafları
Hande Dağ

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ürünlerdeki riskleri ve güvensizlikleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesiyle gıdadaki hileleri duyururken Ticaret Bakanlığı ise güvensiz ürün bildirimleriyle tüketiciye sunulan ürünlerin taşıdığı riskleri ve güvensizlikleri açıklıyor.

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EBEVEYNLER DİKKAT

Son olarak Ticaret Bakanlığı'nın paylaştığı Güvensiz Ürün Bildirimleri listesine 3 yeni ürün eklendi. Ürünler markaları ve fotoğraflarıyla birlikte paylaşıldı. Bunlardan iki tanesi özellikle ebeveynleri ilgilendiriyor.

LİSTEDE TEMİZLİK ÜRÜNÜ VAR

Bakanlığın yayınladığı listedeki ürünlerden bir tanesi genel temizlik ürünleri ürün grubuna ait Elipak marka "Çok Amaçlı Temizleyici" ürünü oldu. Etiket adı "Talaşlı Sabun" olan ürün, taşıdığı riskler olarak "Kimyasal" açıklaması yapıldı. Güvensizlik nedeni olarak ise "Nonylphenol Ethoxylate miktarı limit değerlerin üzerinde çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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Ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

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O ZIBIN ÜRÜNÜNDE RİSK

Listedeki bir diğer ürün ise çocuk giyim ürün grubuna ait, Baby Lona marka kısa kol kruvaze zıbın oldu. Ürünün taşıdığı risklerle ilgili "Boğulma (Dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi.)" açıklaması yapıldı. Güvensizlik nedeni olarak ise "Çıtçıtları yaklaşık 63 N' Da koparak küçük parça silindirine girmiştir" denildi.

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Ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

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YÜZME HAVUZU DA LİSTEYE GİRDİ

Listede yer alan son ürün ise su oyuncakları ürün grubuna ait Hyintex marka yüzme havuzu ürünü oldu. Ürünün taşıdığı risklerle ilgili "Boğulma (Dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi.), yaralanmalar" açıklaması yapıldı. Güvensizlik nedeni olarak ise "Serbest düşüş yüksekliği 600 mm ve daha az olan aktivite oyuncakları 6.2.1'e göre test edildiğinde devrilmemelidir. Ancak havuz devrildi. Hava girişindeki tıpalar oyuncaktan ayrıldı ve küçük parça oluşturmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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Ürünle ilgili piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

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Ticaret Bakanlığı marka ürün yasak
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