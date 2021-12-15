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Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları ne kadar olacak? 2022 yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına zam geldi mi?

15.12.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarının 2022'de ne kadar olacağı merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaşın gözleri maaşlarına yapılacak zam oranını etkileyecek asgari ücret kararına çevrildi. Asgari ücretin 3. toplantısı 9 Aralık 2021 Perşembe günü gerçekleştirildi. Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarındaki artış, asgari ücrette yapılacak zam ile belli olacak.

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları ne kadar olacak? 2022 yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına zam geldi mi?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına zam bekleyen büyük bir kesim bulunuyor. Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı henüz belli olmadı. Bu oran, asgari ücrete yapılacak zam ile belirlenecek. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen asgari ücret toplantılarında bir karara varılamamıştı. Asgari ücret tespit komisyonunun 4. toplantı için bir araya gelmesi ve asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin karar alınması bekleniyor.

YAŞLILIK, EVDE BAKIM VE ENGELLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yapılacak zam oranı ile yaşlılık, engelli ve evde bakım maaşları yükselecek. Yaşlılık maaşı geçtiğimiz yılda gerçekleştirilen zam ile birlikte 711.5 TL'den 864.89 TL'ye yükseltilmişti. Engelli maaşı ise 851.95 TL'den 1035.63 TL'ye çıkmıştı. 2022 sayılı kanuna göre ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Yaşlılık, engelli ve evde bakım maaşının 2022'de ne kadar olacağı henüz belli değil.

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları ne kadar olacak? 2022 yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına zam geldi mi?

İŞTE YAŞLILIK AYLIĞI ŞARTLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-Hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı vs.) (4A,4B,4C)
-Aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında bulunması
-65 yaşını doldurmuş olmak

Gelirin yanlış beyan edilmesi, usulsüzlük, sahte belge gibi durumların tespit edilmesi durumunda 65 yaş maaşı hemen kesilmektedir. Ayrıca nafaka alan ve bu nafaka miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişilerde yaşlılık aylığı imkanından yararlanamamaktadır. 65 yaşını geçmiş ve gelir durumu temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde az olan vatandaşların, yaşlılık maaşından yararlanmak için yukarıda belirlen şartlarına uygun olması gerekmektedir.


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