YAŞLILIK MAAŞI 2024 ne kadar olacak? Asgari ücret ile 65 yaş aylığı kaç TL olur? Yaşlılık maaşı asgari ücret ile netleşecek

Yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) 2024 asgari ücret zammının açıklanmasının ardından yeni yılda hesaplara zamlı olarak yatırılacak. Yaşlılık maaşı Temmuz ayı itibarıyla 2.348 TL olmuştu. Bu kapsamda "2024 yaşlılık maaşı ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu şimdiden arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte 65 yaş aylığı detaylar...

YAŞLILIK MAAŞI 2024 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Yaşlılık maaşı 2024 asgari ücret zam oranına göre belirlenecek. Yaşlılık maaşının belli olması için 2024 asgari ücret tutarının açıklanması gerekiyor.

Bilindiği üzere yaşlılık maaşı 3 ayda bir hesaplara aktarılmaktadır.

Asgari ücret zam oranı henüz netlik kazanmadı. Rakam belli olduğunda yaşlılık maaşı da netleşecek.

Yaşlılık maaşına yüzde 30 zam gelmesi halinde tutar 3.052 TL olacak.

65 yaş maaşına gelecek zam oranının yüzde 40 olması halinde ise 3.287 TL'ye yükselecek.

Yaşlılık maaşına yüzde 50 zam gelirse mevcut maaş 3.522 TL olacak. Zam oranının yüzde 60 olması halinde ise maaşlar 3.756 TL’ye ulaşacak.

2023 TEMMUZ AYINDA YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık maaşı 2023 Temmuz ayı itibarıyla 2.348 TL'dir.

YAŞLILIK MAAŞI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaşlılık maaşı 2024 asgari ücretin açıklanması ile belli olacak.

Asgari ücret Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık tarihinde yapmıştı. İkinci toplantı ise 18 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirildi.

Üçüncü asgari ücret toplantısının tarihi henüz belli değil. Ancak yarın gerçekleştirilmesi beklenen yılın son Kabine Toplantısı öncesinde tarafların masaya oturarak ilk kez rakam konuşması bekleniyor. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir sunum yapacağı ifade ediliyor.





