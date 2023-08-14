Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! Ramazan Kurtoğlu'ndan kritik 'borç' uyarısı: "Asla almayın!"

Ünlü ekonomist Ramazan Kurtoğlu, altın ve dolar yatırımcısını uyardı. Fiyatların artacağını belirten uzman isim elinde altın ve doları olanların beklemesini söyledi. Öte yandan dolar son kapanışını 27.0445 TL'den yaptı. Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.0418 liradan, satış fiyatı ise 27.0473 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.10'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 29.5722 TL'den yapan euro şu anda 29.5675 TL alış ve 29.5770 TL satış fiyatına sahip. Tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ise internette araştırılıyor. İşte altın fiyatlarında son durum...

UZMAN İSİMDEN YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI: "BORÇ YAPMAYIN!"

Altın fiyatları konusunda açıklamada bulunan ünlü ekonomist Ramazan Kurtoğlu yatırımcıları uyardı.

Uzman isim, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Asla asla bankadan kredi alarak ve/veya eşten dosttan altın, döviz borç alarak ev, otomobil vs. hiçbir şey almayınız"

Uzun zamandır altın fiyatlarının durdurulmayacak bir noktaya geleceğini ifade eden ünlü ekonomist, yatırımcılara dolar ve altına yönelik borç yapmamalarını söyledi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (14 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ)

Altın fiyatları, 14 Ağustos Pazartesi günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.659,56 TL üzerinden yapan gram altın 1.662,98 liradan alınıyor, 1.663,26 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 11.188,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 11.143,00 liradan alınıyor, 11.282,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 5.620.00 TL üzerinden yapan yarım altın 5.580,00 liradan alınıyor, 5.666,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.810,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 14 Ağustos itibariyle 2.790,00 liradan alınıyor, 2.833,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 14 Ağustos günü 10.995.57 TL alış, 11.209,43 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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