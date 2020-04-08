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Yeni kimlik şifresi ne işe yarar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 2023 yılına kadar yeni kimlik kartlarının edinilmesi gerektiğini duyurdu. Yeni kimlik başvurusunda bulunan vatandaşlara verilen kapalı zarf içindeki şifre merak uyandırdı. Peki bu 6 haneli yeni kimlik şifresi ne işe yarıyor? Şifreyi kaybederseniz ne olur? Detayları sizin için araştırdık.

Yeni kimlik şifresi ne işe yarar?

Çipli kimlik kartları teknolojiye uyum sağlayarak eski nüfus cüzdanlarının yerini aldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri resmi internet sitesinden veya ALO 199 çağrı merkezini arayarak randevu alan vatandaşlar; Nüfus Müdürlüğüne giderek sıra beklemeden yeni kimlik kartı için müracaat yapabilir. Nüfus Müdürlüğündeki başvuru sırasında 6 haneli PIN kodunun olduğu şifre, kapalı bir zarf içinde vatandaşlara teslim edilecektir. Vatandaşlar PIN şifresinin ne işe yaradığını merak etmeye başladı. İşte detaylar...

YENİ KİMLİK ŞİFRESİ NEDİR?

Kimlik işlemlerini tamamlamak için Nüfus Müdürlüğüne giden kişilere üzerinde KIOSK yazılı kapalı bir zarf verilir. Kişiye özel olarak verilen bu zarfın içerisinde PIN ve PUK şifreleri yer alır. Her vatandaşa ayrı olarak verilen zarfta bir etiket formu yer alır. 6 haneli PIN koduna ulaşabilmek için etiket formunda bulunan hologramı kazımanız gerekiyor.

YENİ KİMLİK ŞİFRESİ NE İŞE YARAR?

  • T.C. vatandaşı olup yeni kimliğe sahip her bireyin özel güvenlik mesajı vardır. Kapalı bir zarfta verilen 6 haneli PIN şifresi, kişisel bilgilerin kontrol edilmesi ve kişiye özel olan güvenlik mesajının değiştirilmesi için kullanılır.
  • Doğrulama adımlarına sahip yeni kimlik kartı sayesinde, vatandaşlar işlemlerini daha hızlı gerçekleştirir.
    -Yeni kimlik şifresi, bankalarda kullanılabilir. 6 haneli PIN şifresi, vatandaşların banka işlemlerini rahatça yapabilmesini sağlar.
  • Noter, tapu, sağlık ve sigorta işlemlerinin kolay gerçekleşmesi için vatandaşlar kimlik şifresiyle doğrulama yapabilir.
    -Kimlik şifresinin en önemli özelliği elektronik imza niteliği taşımasıdır. Vatandaşlar kimlik şifresini, e-imza özelliği sayesinde tüm elektronik işlemlerde kullanabilir.

    KIOSK NEDİR?

    KIOSK, yeni çipli kimlik kartları ile yürürlüğe giren yeni bir uygulamadır. İlçe Nüfus Müdürlüklerine, yeni kimlik kartlarının dağıtımına yönelik olarak KIOSK'lar konuldu. Vatandaşlar İlçe Nüfus Müdürlüklerine giderek bu cihazları kullanabilir. KIOSKlar üzerinden yeni kimlik kartınızın şifresini aktif hale getirebilir veya değiştirebilirsiniz. Şifre işlemlerini gerçekleştirebilmek için kimlik kartınızın yanınızda olması gerekir. KIOSKlar tüm işlemlerinizi kişiye özel şifre zarfında bulunan PIN şifresi ile gerçekleştirmenizi sağlar.

PIN ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Yeni kimlik kartlarının kullanılmaya başlanmasıyla İlçe Nüfus Müdürlüklerine konulan KIOSK cihazları üzerinden PIN değişikliği yapılabilir. İstediğiniz İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek kimlik kartı şifre işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. PIN şifresini değiştirebilmek için yeni kimlik kartınızın yanınızda olması yeterlidir. Değişiklik işlemi için biyometrik verilerinizi kullanmanız gereklidir. Kişisel mesaj sorusu, eski PIN numarası, biyometrik doğrulama metotlarından birini seçerek 6 haneli PIN şifrenizi kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Şifre değişikliği işlemini tek başınıza gerçekleştirdiğiniz için bir işlem bedeli ödemenize gerek yoktur.

YENİ KİMLİK ŞİFRESİ HAKKINDA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

  • Yeni kimlik kartı başvurusu için Nüfus Müdürlüğüne gittiğinizde mutlaka PIN şifresini isteyin.
  • PIN şifresinin bulunduğu zarfın kapalı olduğundan ve asla açılmadığından emin olun.
  • PIN değiştirme işlemi için İlçe Nüfus Müdürlüklerine gittiğinizde kesinlikle kimseden yardım istemeyin.
  • Yardım istemek zorunda kalırsanız yeni şifrenizi kimsenin görmediğinden emin olun.
  • Doğum tarihi, özel günler gibi kolay ve tahmin edilebilir rakamlardan oluşan şifre belirlememeye özen gösterin.
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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı, yeni kimlik,

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