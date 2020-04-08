Yeni kimlik şifresi ne işe yarar?

Çipli kimlik kartları teknolojiye uyum sağlayarak eski nüfus cüzdanlarının yerini aldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri resmi internet sitesinden veya ALO 199 çağrı merkezini arayarak randevu alan vatandaşlar; Nüfus Müdürlüğüne giderek sıra beklemeden yeni kimlik kartı için müracaat yapabilir. Nüfus Müdürlüğündeki başvuru sırasında 6 haneli PIN kodunun olduğu şifre, kapalı bir zarf içinde vatandaşlara teslim edilecektir. Vatandaşlar PIN şifresinin ne işe yaradığını merak etmeye başladı. İşte detaylar...

YENİ KİMLİK ŞİFRESİ NEDİR?

Kimlik işlemlerini tamamlamak için Nüfus Müdürlüğüne giden kişilere üzerinde KIOSK yazılı kapalı bir zarf verilir. Kişiye özel olarak verilen bu zarfın içerisinde PIN ve PUK şifreleri yer alır. Her vatandaşa ayrı olarak verilen zarfta bir etiket formu yer alır. 6 haneli PIN koduna ulaşabilmek için etiket formunda bulunan hologramı kazımanız gerekiyor.

YENİ KİMLİK ŞİFRESİ NE İŞE YARAR?