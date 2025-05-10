Bakanlıktan yeni düzenleme, bu şartları yerine getirmeyen taburcu olamayacak...

Yenidoğan servisleri için Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir düzenlemenin kapısı aralandı. Bakanlık, yenidoğan servisleri için Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hasta Kabul ve Taburculuk Kriterleri Protokolü" hazırladı.

Hazırlanan protokol kapsamında bebeklerin taburcu olup evlerine gitmelerinden, kilo alımlarına kadar pek çok nokta için düzenleme yapılacak. NTV'nin haberine göre Bakanlık, yenidoğan bebeklerin evlerine gönderilirken araba koltuğu ile gitme şartı arayacak.

Protokolde ise şu maddeler yer alıyor:

