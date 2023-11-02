SON DAKİKA | Yılın son enflasyon raporu açıklanıyor! Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan enflasyon mesajı

Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın son ve dördüncü Enflasyon Raporu sunumunda açıklamalarda bulunuyor.
TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e yükseltirken, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 33'e güncellemişti. Banka, 2025 yıl sonunda enflasyonunun ise yüzde 15'e gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.
HAFİZE GAYE ERKAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI ŞÖYLE:
TCMB olarak görevimiz fiyat istikrarı amacımız doğrultusunda dezenflasyonun en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun yeniden tek haneye indirilmesidir.
- Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.
- Dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını öngörüyoruz.
- Son dönemde gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışı gözlenmektedir.
- Enflasyonun haziran-eylül arasında yükselmesi büyük şoklardan kaynaklanmıştır.
- Talepteki güçlü seyir, devam etmekle birlikte ivme kaybetmektedir. Arz-talep dengesinde normalleşme kademeli şekilde başlamıştır.
Hizmet enflasyonunun son dönemde artan katılığında kiralar ön plana çıkmaktadır.