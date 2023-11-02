SON DAKİKA | Yılın son enflasyon raporu açıklanıyor! Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan enflasyon mesajı

TCMB olarak görevimiz fiyat istikrarı amacımız doğrultusunda dezenflasyonun en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun yeniden tek haneye indirilmesidir.

- Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.