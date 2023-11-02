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SON DAKİKA | Yılın son enflasyon raporu açıklanıyor! Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan enflasyon mesajı

02.11.2023 10:36 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın son ve dördüncü Enflasyon Raporu sunumunda açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erkan sunumunda enflasyona yönelik kritik mesajlar verdi.

SON DAKİKA | Yılın son enflasyon raporu açıklanıyor! Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan enflasyon mesajı

Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın son ve dördüncü Enflasyon Raporu sunumunda açıklamalarda bulunuyor.

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e yükseltirken, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 33'e güncellemişti. Banka, 2025 yıl sonunda enflasyonunun ise yüzde 15'e gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

HAFİZE GAYE ERKAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI ŞÖYLE:

  • TCMB olarak görevimiz fiyat istikrarı amacımız doğrultusunda dezenflasyonun en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun yeniden tek haneye indirilmesidir.
    - Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

  • İç talepten dengelenmeye ilişkin şimdiden bazı öncü sinyaller alıyoruz.

- Dezenflasyon sürecinin 2024 yılının ikinci yarısında başlamasını öngörüyoruz.

  • Parasal sıkılaştırmanın geniş çaplı etkileri zamana yayılmaktadır.

- Son dönemde gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışı gözlenmektedir.

  • Tüm olumsuz şoklara rağmen ülkemizde finansman koşullarının dengeli seyrettiğini de olumlu bir gelişme olarak vurgulamak istiyorum.

- Enflasyonun haziran-eylül arasında yükselmesi büyük şoklardan kaynaklanmıştır.

  • Eylül enflasyonu Ekim'deki yüksek frekanslı veriler ve tüm öncü göstergeler, söz konusu şokların enflasyona yansımasının büyük ölçüde tamamlandığına işaret etmektedir.

- Talepteki güçlü seyir, devam etmekle birlikte ivme kaybetmektedir. Arz-talep dengesinde normalleşme kademeli şekilde başlamıştır.

KİRA FİYATLARI

  • Hizmet enflasyonunun son dönemde artan katılığında kiralar ön plana çıkmaktadır.

  • Özellikle büyük şehirlerde kiralık ev ilanlarındaki fiyat artışlarında yavaşlama sinyalleri alıyoruz, ancak enflasyona yansıması zaman alacaktır.

    Canlı Borsa


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon

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