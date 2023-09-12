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YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI 2023 AİS.OSYM.GOV.TR: YKS ek tercihler başladı mı, 2. tercih kılavuzu ile ne zaman, saat kaçta başvuru yapılacak?

12.09.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih başvuru ekranı ile birçok öğrenci ikinci yerleştirmelerde şansını deneyecek. 2. yerleştirmeler için merakla beklenen açıklama geçtiğimiz gün ÖSYM tarafından yapıldı. 2 ya da 4 yıllık programlara yerleşemeyen adaylar 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında işlemlerini ÖSYM'nin web sitesinden gerçekleştirebilecekler. Peki, YKS ek tercihler başladı mı, 2. tercih kılavuzu ile ne zaman, saat kaçta başvuru yapılacak? İşte ais.osym.gov.tr 2023 YKS ek tercih başvuru ekranı...

YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI 2023 AİS.OSYM.GOV.TR: YKS ek tercihler başladı mı, 2. tercih kılavuzu ile ne zaman, saat kaçta başvuru yapılacak?

YKS ek tercih başvuru tarihleri belli oldu. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar başvurularını 12-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. Hayalini kurdukları bölüm ya da üniversite öğrenim görmek isteyenler, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından ya da kurumun web sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifrelerini girerek işlemlerini yapacaklar. YKS ek tercih başvuruları ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte ais.osym.gov.tr 2023 YKS ek tercih başvuru ekranı...

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YKS EK TERCİH BAŞVURULARI İÇİN HEYECAN DORUKTA!

YKS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır."

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YKS BOŞ KONTENJANLAR 2023

Üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler YKS ek yerleştirme sürecinde şanslarını denemek üzere bir fırsata sahip olacak.

Üniversiteler YKS boş kontenjanlarını ÖSYM'ye bildirdi. 2023-YKS sonuçlarına göre gerçekleştirilen genel yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme süreciyle doldurulacak.

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YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH EKRANI

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