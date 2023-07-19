YKS SONUÇLARI 2023: Üniversite sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? YKS sınav sonuçları açıklandı mı?

YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Üniversite sınavı başvurularını yapan adaylar YKS oturumlarına 17 Haziran ve 18 Haziran tarihlerinde girdiler. Merkezi olarak düzenlenen sınavın ardından sorular ve cevaplar erişime açıldı. Adaylar sınav sorularına ve cevaplarına bakarak tahmini puanlarını hesapladılar. Ardından ise YKS sonuçları için heyecan başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre TYT, AYT, YDT sonuçları bu hafta açıklanacak.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sonuçları 20 Temmuz’da erişime açılacak. Daha önce açıklanan sonuçlara bakıldığında açıklamanın daha erken yapılma ihtimali bulunuyor.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Üniversite sınavı sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilecekler.

YKS SONUÇLARI SORGULAMA- TIKAYINIZ

PUAN HESAPLAMADA DİKKAT EDİLENLER

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.