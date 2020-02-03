Yurt içi piyasalar ocak ayı enflasyonuna odaklandı

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, geçen hafta artan jeopolitik riskler ve koronavirüs endişeleriyle negatif bir seyir izlenmesinin ardından yeni hafta Çin borsasındaki sert düşüşle başlarken, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) takip edilecek.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı 17 bin 205'e yükseldi. Virüs bulaşan kişilerin sayısı 2 bin 296'sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 205'e çıktı. Öte yandan, virüsün 21 bin 558'e bulaştığı şüphesi bulunuyor.

Koronavirüs endişeleri ile uzatılan Çin Yeni Yıl tatilinin bugün sona ermesi ile Şanghay bileşik endeksi ise sert düştü. Endeks, açılışta yüzde 9'a yakın düşüşle 2.716,70 puanla 18 Şubat 2019'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, piyasadaki panik havasını dağıtmak için ülke merkez bankası piyasaya 1,2 trilyon yuan (173,8 milyar dolar) likidite enjekte etti. Banka ayrıca, 7 günlük ters repo faiz oranını yüzde 2,50'den yüzde 2,40'a ve 14 günlük oranı yüzde 2,65'ten yüzde 2,55'e düşürdü.