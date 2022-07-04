FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2022? Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2022? Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

04.07.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamlı emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Memur ve emekliler için büyük gün geldi. TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon oranı ile ilgili açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki Zamlı emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Detaylar haberimizde...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2022? Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini duyuracak. Böylelikle 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon farkı belirlenecek ve tutar memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak. Peki zamlı emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Ayrıntılar haberimizde...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?

Zamlı emekli maaşının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati; 6 aylık enflasyon verisi ile kesinleşeceğini ifade etti emekli zammı hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır"

Emekli maaşı hesaplaması 4 Temmuz 2022 Pazartesi (bugün) TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyon verisi ardından yapılacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğpimiz günlerde yaptığı açıklama ile memur ve emekli vatandaşlar için müjde vermişti.

Zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödenecek.

Böylelikle 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce maaşlar hesaplarda olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sigaraya bu sabah bir zam daha geldi! 10 lira…Sigaraya bu sabah bir zam daha geldi! 10 lira…
Milyonların beklediği yeni asgari ücret belli olduMilyonların beklediği yeni asgari ücret belli oldu
Asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Temmuz'dan itibaren...Asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Temmuz'dan itibaren...
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı emekli maaşı zammı 2022 haziran tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne müdahale!

Eskişehir'de izinsiz LGBT yürüyüşüne müdahale!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı

Benzin ve motorin derken asıl tehlike orada!

Benzin ve motorin derken asıl tehlike orada!

Asgari ücret zammının perde arkasını anlatıp 'EYT' mesajı verdi

Asgari ücret zammının perde arkasını anlatıp 'EYT' mesajı verdi

Çalışanın yüzünü güldürecek karar!

Çalışanın yüzünü güldürecek karar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mini şortu bebek bezine benzetilmişti!

Mini şortu bebek bezine benzetilmişti!

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.