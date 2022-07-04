ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2022? Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

Emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini duyuracak. Böylelikle 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon farkı belirlenecek ve tutar memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak. Peki zamlı emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı? Ayrıntılar haberimizde...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?

Zamlı emekli maaşının ne kadar olduğu merak konusu oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati; 6 aylık enflasyon verisi ile kesinleşeceğini ifade etti emekli zammı hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır"

Emekli maaşı hesaplaması 4 Temmuz 2022 Pazartesi (bugün) TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyon verisi ardından yapılacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğpimiz günlerde yaptığı açıklama ile memur ve emekli vatandaşlar için müjde vermişti.

Zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödenecek.

Böylelikle 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce maaşlar hesaplarda olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir."

