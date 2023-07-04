FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ZAMLI POLİS MAAŞLARI 2023: Memur zammı sonrası yeni polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Gözler TÜİK'te!

ZAMLI POLİS MAAŞLARI 2023: Memur zammı sonrası yeni polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Gözler TÜİK'te!

04.07.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamlı polis maaşları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TÜİK enflasyon oranı açıklaması emekli ve memur zammına yön verecek. Zam oranı polisler da dahil olmak üzere öğretmen, doktor, hemşire gibi görevlerde bulunan kişilerin aylıklarına da yön verecek. Birçok kişi ''2023 yeni polis maaşı ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Temmuz zammı ile polis maaşları ne kadar olacak, kaç TL?

ZAMLI POLİS MAAŞLARI 2023: Memur zammı sonrası yeni polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Gözler TÜİK'te!

polis maaşları ile ilgili gelişme TÜİK enflasyon oranı açıklaması sonrası netlik kazanacak. TÜİK enflasyon verileri 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. TÜİK enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak. Birçok kişi arama motorlarında ''2023 yeni polis maaşı ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Temmuz zammı ve polis maaşları ile ilgili detaylar...

POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK 2023?

Polis maaşı, memur maaş zammı oranında artış gösterecek. Memur zammı 6 aylık enflasyon farkı oranına göre belirlenecek.

TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı açıklamasını 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü yapacak.

Polis memuru mevcut Ocak zammı ile beraber 18 bin 235 TL maaş alıyor.

Polis maaşları Temmuz zam oranı Yüzde 30 olması durumunda yeni maaşı 23 bin 706 TL olacak, yüzde 40 zam olması durumunda yeni maaş 25 bin 529 TL'ye yükselecek.

Yüzde 45 zam olması durumunda yeni polis maaşı 26 bin 441 TL olacak. Yüzde 50 zam olması halinde ise yeni maaş 27 bin 353 TL'ye çıkacak.

Polis maaşları Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Polis maaşları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2023 POLİS MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılı Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 8/1 derecesinde görev alan polis memuru maaşı 13,747 TL olarak hesaplanırken bu kapsamda Ocak 2023'te hesaplanan en düşük polis memuru 18,235 TL oldu.

iStock-1414584267

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon verileri her ayın 3'ünde paylaşıyor.

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyordu. Fakat TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da açıklanacak.

TÜİK enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak.

TÜRK LİRASI (389)

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memur emekli maaşı Temmuz zammı için Erdoğan yarını işaret etti!Memur emekli maaşı Temmuz zammı için Erdoğan yarını işaret etti!
Akın akın o ile geldiler! İlk sırada yine Ruslar varAkın akın o ile geldiler! İlk sırada yine Ruslar var
Fiyatı iki günde 5 bin lira düştü! Yüzde 80'i satıldı: Sıkı pazarlık devam ediyorFiyatı iki günde 5 bin lira düştü! Yüzde 80'i satıldı: Sıkı pazarlık devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
polis maaşı ne kadar

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi

Öğretmen ve 16 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Çim biçme makinesiyle yanlışlıka cinsel organını kesti! Kabus dolu anlar...

Çim biçme makinesiyle yanlışlıka cinsel organını kesti! Kabus dolu anlar...

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.