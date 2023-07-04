ZAMLI POLİS MAAŞLARI 2023: Memur zammı sonrası yeni polis maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Gözler TÜİK'te!

polis maaşları ile ilgili gelişme TÜİK enflasyon oranı açıklaması sonrası netlik kazanacak. TÜİK enflasyon verileri 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. TÜİK enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak. Birçok kişi arama motorlarında ''2023 yeni polis maaşı ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Temmuz zammı ve polis maaşları ile ilgili detaylar...

POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK 2023?

Polis maaşı, memur maaş zammı oranında artış gösterecek. Memur zammı 6 aylık enflasyon farkı oranına göre belirlenecek.

TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı açıklamasını 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü yapacak.

Polis memuru mevcut Ocak zammı ile beraber 18 bin 235 TL maaş alıyor.

Polis maaşları Temmuz zam oranı Yüzde 30 olması durumunda yeni maaşı 23 bin 706 TL olacak, yüzde 40 zam olması durumunda yeni maaş 25 bin 529 TL'ye yükselecek.

Yüzde 45 zam olması durumunda yeni polis maaşı 26 bin 441 TL olacak. Yüzde 50 zam olması halinde ise yeni maaş 27 bin 353 TL'ye çıkacak.

Polis maaşları Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Polis maaşları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2023 POLİS MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılı Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 8/1 derecesinde görev alan polis memuru maaşı 13,747 TL olarak hesaplanırken bu kapsamda Ocak 2023'te hesaplanan en düşük polis memuru 18,235 TL oldu.

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ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon verileri her ayın 3'ünde paylaşıyor.

Buna göre; Haziran ayı enflasyon verilerinin 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü açıklanması bekleniyordu. Fakat TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre haziran ayı enflasyon verileri 5 Temmuz'da açıklanacak.

TÜİK enflasyon verileri saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.



