ZAMLI SİGARA FİYATLARI 4 Temmuz 2023: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? En ucuz ve en yüksek sigara fiyatları...

Sigara fiyatlarına zam geldi. Son zammın aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen bir sigara grubu daha fiyatlarını yükseltti. Sigara zammı fiyat listesi 4 Temmuz itibarıyla geçerli olacak. 4 Temmuz 2023 Salı gününün en pahalı ve en yüksek sigara fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sigara zammı konusunda açıklamada bulunan Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş şu ifadeleri kullandı:
"Bir sigara gurubuna 5 TL zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek"
Aybaş şunları söyledi:
"Maliyet zammı, firma zammı, kur zammı hepsi yapılacak bunların. Alkollü ürünlerde yüksek oranda zam geçişi olacak. Çünkü her 6 ayda bir hem alkollü içeceklere hem de tütün ürünlerine ÖTV zammı yapılıyor."
Yapılan açıklama baz alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL, en düşük sigara fiyatının ise 36 TL olacak.