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Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 62 milyon TL bağışta bulundu

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2020 17:53 | Son Güncelleme

Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere 62 milyon 300 bin TL bağışta bulundu.

Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 62 milyon TL bağışta bulundu

Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere 62 milyon 300 bin TL bağışta bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası,

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