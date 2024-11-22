Dev bankalar faiz indirimi tahminini değiştirdi! Merkez Bankası Aralık ayında politika faizini değişterecek mi?

Merkez Bankası dün politika faiz kararını sabit bırakma kararı aldı. Son 8 aydır politika faizini yüzde 50'de sabit tutan Merkez, karar metninde faiz indirimine işaret etti. Merkez'in kararı sonrası ABD'li yatırım bankaları Morgan Stanley ve JP Morgan faiz indirimi için tahminlerini paylaştı.

MORGAN STANLEY TAHMİNİNİ ÖNE ÇEKTİ

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, faiz indirimi kararını öne çekti. Morgan Stanlet, ilk faiz indirimi için ocak ayını işaret ediyordu. Morgan Stanley ekonomisti Hande Küçük, yatırımcılara yönelik yayınladığı analizde, "Daha yumuşak bir ton ve örtülü reel faiz yönlendirmesi. Merkez Bankası’nın gerçekleşen ve beklenen enflasyondaki düşüşe paralel faiz indirimlerine başlamaya hazırlandığı sinyalini veriyor" şeklinde konuştu.

Küçük, enflasyonun kasım ayında aylık yüzde 1,9; yıllık yüzde 46,5 ve aralıkta da aylık yüzde 1,5; yıllık yüzde 44,5’e gerilemesini beklediklerini açıklarken, bunun da aralıkta 200 baz puanlık faiz indirimi için alan açacağını ve reel faiz oranının pozitif bölgede kalacağını tahmin ettiklerini belirtti.

JP MORGAN'DAN ARALIK AYI TAHMİNİ

JP Morgan da ilk faiz indirimi için aralık ayını işaret etti. JPMorgan ekonomistleri, TCMB'nin Aralık'tan sonra Eylül 2025'e kadar her toplantıda faizi 200 baz puan indirerek yüzde 30'a indireceğini öngördüklerini, ancak hız konusunda bazı belirsizliklerin bulunmaya devam ettiğini ifade ettiler.