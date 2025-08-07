FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 478 lira 7 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 150 bin 335 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 634 bin 406 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 478 lira 7 kuruş, gaz ticaret miktarı da 1 milyon 392 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 201 lira 97 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 754 lira 17 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 138 milyon 889 bin 784 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 138 milyon 677 bin 133 metreküp olarak kayıtlara geçti.

doğal gaz
