FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. 1 milyon lira konut kredi çeken birinin geri ödeyeceği toplam tutar belli oldu! Düşük orandan çekse bile dudak uçuktan faiz ödemek zorunda

1 milyon lira konut kredi çeken birinin geri ödeyeceği toplam tutar belli oldu! Düşük orandan çekse bile dudak uçuktan faiz ödemek zorunda

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.11.2024 08:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den konut sahibi olmak için en sık kullanılan yöntemlerden biride konut kredisi. Son yıllarda konut kredisine ulaşmanın zorlaşması, ev fiyatlarının yükselmesi eskiye göre kullanımı da azalttı. Son oranlara göre 1 milyon lira konut kredisi çeken bir kişinin geri ödeyeceği tutar ise duyanları şaşırttı. Düşük faizden bile kredi çekilse ödenen toplam tutar ana paranın 3 katından fazla.

1 milyon lira konut kredi çeken birinin geri ödeyeceği toplam tutar belli oldu! Düşük orandan çekse bile dudak uçuktan faiz ödemek zorunda

Türkiye'de konut alımı denilince akla ilk önce konut kredileri gelir. Kredi faiz oranları azaldığında satışlar artarken, faiz oranları yükseldikçe satışlarda gerileme görülüyor. Bu yıl konut kredili satışlar kredi faiz oranlarındaki yükseklik nedeniyle diplerdeydi. Ancak geçen ay kredi kullanımında sıçrama yaşandı. Ocakta krediyle alınan konut sayısı 5 bin 915 adet ve kredili konutun payı yüzde 7.4 iken, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 278.2 artarak 21 bin 95 oldu. Toplam içinde kredili satışların payı yüzde 12.8’ye çıktı. Ocak-ekim döneminde ise kredi alımı geçen yılın yüzde 31.9 gerisinde. 10 ayda kredi kullanımı 113 bin 405 oldu.

iStock-1313290644

BİRİ DÜŞÜNCE DİĞERİ ARTIYOR

Piyasalardaki veriler yakından takip edilince akla 'kredi kullanımı neden artıyor?' sorusu geliyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği beklentisi bunda etkili. Politika faizlerindeki düşüş, 2025 itibarıyla konut kredi oranlarına da yansımaya başlayacak. Konut kredisi faizleri düşünce, konut fiyat artışı başlıyor. Geçmiş yıllarda bunun örnekleri sıkça görüldü.

KİMİSİ 'SON ÇIKIŞ OLARAK' GÖRÜYOR

Fiyatlar artmadan ev sahibi olmak isteyenler bankaların kapısını çalıyor. Ayrıca bu dönemde yüksek oranlardan kredi kullananlar, faizler düştüğünde yapılandırma hakkına sahip. Bir süre yüksek faiz maliyetine katlanabilenler, kendilerini konut fiyat artışından koruma imkanına sahip olacak. Ancak krediyi kullanırken bankayla yapılandırma şartlarını baştan konuşup öğrenmek önem taşıyor.

iStock-1414584841

KREDİ SEVİYELERİ NASIL DEĞİŞTİ?

Merkez Bankası’nın 8 Kasım haftasına ait verisine göre, konut kredilerinde yıllık faiz ortalama yüzde 41.33 seviyesinde. Bu oran aylık yüzde 3.44’e denk geliyor. 27 Eylül haftasında söz konusu oran yüzde 42.67 (aylık yüzde 3.55) iken, 30 Ağustos’ta yüzde 49.60 (aylık yüzde 4.13) seviyesindeydi. Özetle, konut kredi faizleri, eylül ayından itibaren gevşemeye başladı. Bu oranların piyasadaki ortalama veri olduğunu hatırlatalım. Bankadan bankaya rakamlar değişiklik gösteriyor. Şu anda bazı bankalarda yüzde 2.79 oranla konut kredisi bulmak mümkün. Çoğu bankada oranlar halen yüzde 3-4 arasında seyrediyor.

iStock-1457186167

YÜZDE 90'A KADAR KREDİ KULLANILABİLİYOR

Posta'dan Meltem Kara'nın haberine göre ilk kez ev alacaklar, ev sahiplerine göre daha yüksek oranlarda konut kredisi kullanabiliyor. İlk kez ev alacaklar, evin değerine ve enerji sınıfına göre değişmekle birlikte yüzde 90’a kadar kredi kullanabiliyor. Örneğin 5 milyon lira değerle ilk evini alacak bir kişi, eğer ev sıfırsa ve A enerji sınıfındaysa 4.5 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.

B SINIFINDA ORAN DEĞİŞİYOR

5 milyon lira değere sahip ev bu kez ikinci el ve B enerji sınıfında olsun. Bu durumda çıkacak kredi yüzde 55’le sınırlı kalıyor ve 2 milyon 750 bin lira kredi çıkıyor. Örnekleri çeşitlendirirsek, 10 milyon lira değere sahip bir ev enerji verimli değilse yüzde 70 yani 7 milyon liraya kadar kredi çıkabilir.

iStock-1498844251

İKİNCİYE LİMİT DÜŞÜK

BDDK, 24 Ağustos 2023’te ikinci evini alacaklar için “Konut kredilerinde kredi değer oranı tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutu varsa yüzde 75 azaltılarak uygulanacak” şeklinde düzenleme yapmıştı. Düzenlemeden önce kaç evi olursa olsun kredi kullanmak isteyenler evin değerinin yüzde 90’ına kadar kredi alabiliyordu. Bu tarihten itibaren eğer bir evi varsa yüzde 75 kısıtlama ile kullanabileceği kredi, evin değerinin yüzde 22.5’ine iniyor. Örneğin daha önce ev sahibi olan, 5 milyon liralık sıfır A enerjili bir ev almak isteyen bir kişi, 1 milyon 125 bin lira kredi alabilecek. Aynı ev ikinci el olursa, oran yüzde 15’e inecek ve kullanılabilecek kredi 750 bin liraya inecek.

iStock-1429092151

VADELER KISALIYOR

Kullanılan kredilerin vade dağılımına bakıldığında ise 5 yıla kadar olan kredi tercihlerinde artış dikkat çekiyor. Mevduat bankalarında 1-5 yıl arası vadeli konut kredilerinin oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 arttı. 8 Kasım itibarıyla hacmi ise 80.1 milyar lira seviyesinde. 1 yıla kadar olan kredilerde de yüzde 64.6 yükseliş var. Burada da hacim 395.1 milyon lira seviyesinde. Her ne kadar kısa vadeli kredilere talep artsa da aslan payı halen 5-10 yıl arası kredilerde: 357.1 milyar lira.

1 MİLYON LİRANIN GERİ ÖDEMESİ

Piyasadaki en düşük orana göre yani yüzde 2.79' faizli 10 yıl vadeli kredi çeken bir kişi aylık 28.966 lira taksit öderken toplam geri ödemesi 3 milyon 475 bin 928 lira oluyor.

Piyasadaki ortalama orana göre yani yüzde 3.44 faizli 10 yıl vadeli kredi çeken bir vatandaş ise aylık 35 bin 4 lira öderken toplam ödemesi 4 milyon 200 bin 558 oluyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi kredi kredi faiz oranı Konut kredi limiti
En Çok Okunan Haberler
Kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni gelişme!

Kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni gelişme!

Emekli ve memurları üzecek 'zam' çıkışı! 'Maalesef' diyerek...

Emekli ve memurları üzecek 'zam' çıkışı! 'Maalesef' diyerek...

Milletvekilinin kardeşi otomobilinde ölü bulundu

Milletvekilinin kardeşi otomobilinde ölü bulundu

Tanesini 20 bin TL'ye satıyor! Çeyizinden çıkarıp harekete geçti

Tanesini 20 bin TL'ye satıyor! Çeyizinden çıkarıp harekete geçti

'Altına hücum edecekler' Gram altın için yeni tahmin!

'Altına hücum edecekler' Gram altın için yeni tahmin!

Eşine 'iyi gelsin' diye yaptı, dostlara da gönderdi! Siparişlere yetişemiyor

Eşine 'iyi gelsin' diye yaptı, dostlara da gönderdi! Siparişlere yetişemiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

"Bir termostan daha ne isterim ki?" Çok satanlarda zirvede...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.