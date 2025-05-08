Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ifadeye çağrıldı! 'Yolsuzluk' soruşturması derinleşiyor... Dikkat çeken iddia

İstanbul'da başta İBB olmak üzere diğer bazı ilçe belediyelerine yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı.

SON 10 YILIN PROJELERİ İSTENDİ

Başsavcılık, Büyükçekmece Belediyesi'nden 2015-2025 yılları arasında inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesini istedi.

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İNŞAAT SEKTÖRÜ MERCEK ALTINDA

Söz konusu soruşturmayla ilgili yeni detaylar ise ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasının inşaat sektörüne doğru derinleştirildiğini belirtti.

Güngör, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Şişli Belediyesi'ne yönelik soruşturmayla ilgili de dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

"SÜLEYMAN ÇETİNSAYA İFADEYE ÇAĞRILDI" İDDİASI

Güngör, mesajında "Şişli Belediyesi’ndeki soruşturmada da Artaş Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya’nın ifadeye çağrıldığı belirtiliyor." ifadelerine yer verdi.

Güngör'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

SÜLEYMAN ÇETİNSAYA KİMDİR?

Artaş Holding ve Avrupakent GYO’NUN Yönetim Kurulu Başkanı olan Süleyman Çetinsaya 1954 yılında Kayseri’de doğmuştur.

Kayseri Ticaret Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul’da gayrimenkul sektörüne adım atarak ticaret hayatına başlayan Çetinsaya, 1977 yılında Artaş İnşaat’ı kurmuştur. Konut kompleksi ve iş merkezinin yanı sıra 1982-1992 yılları arasında otel inşaatları gerçekleştirerek turizm sektörüne, 1995 yılında da Carousel AVM’yi inşa ederek perakende sektörüne girmiştir.

2004 yılında Avrupa Konutları markasını oluşturarak konut projeleri üretmeye başlamış; Süleyman Çetinsaya, Vadistanbul ve Tema İstanbul gibi İstanbul’un sembol projelerine de imza atmıştır.

2010 yılında kurduğu Avrupakent A.Ş, 2023 yılında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na dönüşmüş ve portföyünde bugün alışveriş merkezleri, rezidanslar ve çeşitli lokasyonlarda değerli gayrimenkuller bulundurmaktadır.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneğinin Kurucu Üyesi, Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği Yüksek İstişare Başkanı ve Türkiye Turizm Yatırımcılar Derneği Kurucu Üyesi olan Çetinsaya, TBMM Üstün Hizmet Ödülü ve Erciyes Üniversitesi Fahri Doktora ünvanı sahibidir.

Evli ve 3 erkek çocuk babasıdır.