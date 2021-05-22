Dikkat bu kişiler emlak vergisi ödemeyecek! İşte emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecek kişiler...

Her vatandaşın ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinde, bazı vatandaşlarımız için istisnalar sağlanıyor. Geçen seneye göre yüzde 4.55 oranında zamlanan emlak vergisini ödemekle yükümlü olan vatandaşlarımız için ise son gün 31 Mayıs.
Dükkan, iş yeri, ev veya arsa sahibi olan kişiler, her sene devlete emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Emlak vergisi her yıl değerleme oranının yarısı dikkate alınarak artırılır. Geçen yıla göre yüzde 4.55 oranında zam yapılan emlak vergisinin son ödeme tarihi ise yaklaşıyor.
Emlak vergisi ödemeleri iki eşit taksit halinde yapılıyor. İlk ödeme dönemi, her sene Mart ayında başlıyor. 1 Mart 2021 tarihi itibari ile başlayan emlak vergisi birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs 2021 tarihinde ise son buluyor.
Emlak vergisi ile ilgili olarak kanunda; emekli, dul ya da yetim aylığı alarak devletten yardım alan kişiler ile hiçbir geliri olmayan vatandaşlar muaf tutuluyor.
2020 Mart ayından beri ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs salgını ile beraber pek çok vatandaşımız kısmi çalışmaya döndü veya işsiz kaldı. Milyonlarca vatandaşımız, bir yılı aşkın süredir Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanıyor veya birçoğu da ücretsiz izine çıkarılmış durumda.
Ancak şu an için Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanan veya ücretsiz izinde olan vatandaşlarımız muafiyet kapsamında sayılmıyor.
Sadece, yılbaşından beri ücretsiz izne çıkmış fakat nakdi ücret desteğinden yararlanamamış olan vatandaşlarımız muafiyet kapsamında sayılıyor. Bu muafiyetten yararlanabilmek için kişilerin “Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi” adlı formu doldurarak, bulundukları şehrin belediyesine başvurmaları gerekiyor.
Bununla beraber, emekli olan vatandaşlarımız, emekli oldukları tarihi takip eden yıldan itibaren vergi muafiyetinden faydalanabiliyor. Yıl içerisinde emekli olan kişilere, gelecek yıl için vergi muafiyeti hakkı tanınıyor.
VERGİ MUAFİYETİ ŞARTLARI
Emlak vergisinin detaylarını içeren kanunda, emekliler ve hiçbir geliri olmayanlara sağlanan vergi muafiyeti, ancak konutun 200 metrekareyi geçmemesi durumunda ve tek mesken sahibi olması şartı ile geçerli oluyor. Yani emekli ve hiçbir geliri olmayanlar için konutun 200 metrekareyi geçmesi ve birden fazla konut bulunması durumunda, vatandaşlar bu imkandan faydalanamıyor.
Aynı zamanda, yazlık olarak tabir edilen ve yılın sadece belli aylarında kullanılan konutlar için emlak vergi muafiyeti uygulanmıyor. Ancak çok sık gidilen yazlık konutlar için elektrik, su veya doğalgaz faturaları kanıt gösterilerek bir vergi muafiyeti oluşturulabiliyor.
Bununla beraber vergi muafiyetinden emekli olmuş ancak hala çalışmaya devam eden vatandaşlar da yararlanamıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum