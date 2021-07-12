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Emeklinin ikramiye ödemesi yarın başlıyor! Taban maaş ne oldu?

12.07.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada emekli ikramiyelerin 13 Temmuz'da başlayıp 16 Temmuz'da sona ereceğini duyurmuştu. Ödemeler yarın başlıyor. İşte emeklilere verilecek taban maaşlar ve detayları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin yaptığı açıklamada; "Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek." ifadelerini kullandı. Ödemeler yarın itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak.

EMEKLİYE VERİLEN TABAN MAAŞ NE KADAR?

Memurlara ve memur emeklisine temmuz itibarıyla yüzde 3’lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 5.45’lik (8.45-3=5.45) fark eklenecek.

Böylece farkla birlikte toplam zam yüzde 8.45 olacak. Bu zam da Ocak 2022’ye kadar geçerli. 3 bin 21 lira olan memur emeklisinin en düşük maaşı, haziran enflasyonuyla birlikte 3 bin 276 liraya yükseldi.

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2021’in ilk 6 aylık enflasyonuna göre en düşük esnaf Bağkur emekli maaşı 1.763 liradan 1.912 liraya, en düşük tarım Bağkur emeklisi maaşı da 1.662 liradan 1.802 liraya çıktı. SSK’lılardan en yüksek maaşı, intibaktan yararlandıkları için 2000’den önce emekli olanlar alıyor. Buna göre; 2000’den önce emekli olan SSK’lının en düşük maaşı ise 2 bin 420 liradan 2 bin 624 liraya çıktı.

EMEKLİNİN İKRAMİYESİ 1100 LİRA

Maaşını 1-5 Temmuz’da çekmiş olan memur emeklileri, zam farkını 15 Temmuz’da alacak. Ayrıca aynı tarihte 1.100 lira bayram ikramiyesi de ödenecek.

SSK’lı emeklilerin zamlı temmuz maaşı ile bayram ikramiyeleri, maaş günü 17-18-19-20-21 Temmuz olanlara 13 Temmuz’da (yarın), maaş günü 22-23-24-25-26 Temmuz olanlara 14 Temmuz’da yatırılacak.

Bağkur emeklileri de maaş ve ikramiyelerini 16 Temmuz’da toplu olarak çekecek.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Peki herşey guzelde bızımde çoluk cucuğumuz var vasıfsız işçi sınıfıyız kaç aydır çalışmıyoruz bayram geldı çoluk çucuğumuza ust baş alamıyoruz bızı düşünen yok Allah yardımcımız olsun ne dıyelım,

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