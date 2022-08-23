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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bakan Kurum duyurdu! İşte sosyal konut projesinin detayları

23.08.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde sosyal konut projesiyle ilgili son dakika açıklaması yaptı. TOKİ konut kampanyası ile ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük illerde hane geliri sınırı merak ediliyordu. Peki, Ucuz TOKİ evleri için gelir sınırı ne kadar? Kimler başvurabiliyor? İşte TOKİ ucuz ev kampanyasına dair tüm detaylar…

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bakan Kurum duyurdu! İşte sosyal konut projesinin detayları

Yüksek kiralar ve bankaların faiz oranları nedeniyle ev sahibi olamayan vatandaşlara ev alma imkanı sağlayacak konut projesinde geri sayım başladı. 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için inşa edilecek konutların detayını 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Milyonlarca kişi TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konutlarında maaş sınırı kaç? Hane geliri ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | UCUZ TOKİ EVLERİ İÇİN GELİR SINIRI NE KADAR?

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz.

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KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak."

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor" dedi.

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SOSYAL KONUT PROJESİNDE EVLER NASIL OLACAK?

Yerel ve yatay mimari ile inşa edilecek evler, sıfır atık projesine uyumlu olacak.

Enerji verimliliği de ön plana çıkarılacak. Projede, iklim dostu malzemeler kullanılacak.

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Murat Kurum
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