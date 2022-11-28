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Konut kredi faizlerine Hazine Bakanlığı el atıyor! Tarih belli oldu, 3 farklı uygulama: 0,69 – 1,20 faiz oranı…

28.11.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir yandan konut kredi faizleri, bir yandan ev fiyatları artmaya devam ediyor. Konut kredilerinde verilen miktar 300 bin TL bandında kalırken Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın flaş bir adım atacağı öne sürüldü. Sektör temsilcileri yeni uygulama ile alt, orta ve üst gelir için üç farklı faiz oranı çalışması yapacak. Aralık ayında çıkması beklenen kampanyada faiz oranlarının 0,69 ile 1,20 arasında olması öngörülüyor.

Konut kredi faizlerine Hazine Bakanlığı el atıyor! Tarih belli oldu, 3 farklı uygulama: 0,69 – 1,20 faiz oranı…

Hem konut kredi faizlerinin yükselmesi, hem de verilen kredi miktarının 300 bin TL bandında kalması, Türkiye'de konut satışlarını sert şekilde düşürürken, sektörün gözü kamunun başlatacağı kampanyaya kilitlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, hazırlanacak kampanya ilgili olarak 12 Kasım’da müteahhitlerle bir araya gelerek beklentilerini aldı. Sektörden edindiğimiz bilgilere göre Aralık ayında çıkması beklenen kampanya kapsamında, kamu bankaları öncülüğünde, kişilere krediye ulaşma imkânı sunulacak.

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Alt, orta ve yüksek gelir grubuna göre üç farklı seçeneğin yer alacağı kampanyada, faiz oranlarının yüzde 0,69 ila 1,20 arasında olması bekleniyor. Kampanyanın, düşen yerli talebi yeniden artması, sektörün yeni yılın ilk 2-3 ayını hareketli geçirmesi ve inşaat için bekleyen projelerin de başlamasını sağlayacağı ifade ediliyor.

“EN YÜKSEK FAİZLER BİLE DÜŞÜK KALACAK”

Nasıl Bir Ekonomi’den Leyla İlhan’a konuşan Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, sektörün toplantıda krediye erişimde yaşanan sıkıntıları dile getirdiğini belirtti. Uçar, “Sektöre yönelik yeni pakette gelir gruplarına göre üç farklı faiz sistemi olacak. Faiz oranlarının 0.69’dan başlayıp, 1.20’ye kadar gelmesi bekleniyor” dedi.

BDDK'nın kısıtlamayı getirmeden 4-5 ay önce ciddi bir yerli talebi olduğunu belirten Uçar, "Yerli talebinde hesap şuydu, ‘enflasyon yüksek, krediler uygun, gelin gayrimenkul alalım’ idi. Böylece hem para kazandırılır, hem de barınma ihtiyacı karşılanır. Ancak krediye erişim mümkün olmadığı konuştu. Uçar, kampanyanın aralık ayı ortasında deklare edilmesiyle birlikte, ocak, şubat ve martta sektöre ciddi bir hareket katmasını beklediklerini söyledi.

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“ARZ TALEBİ KARŞILAYAMIYOR”

Türkiye’de depremden dolayı yeni üretim gerektiğini, ayrıca nüfus artış hızından dolayı konuta talebin arttığını söyleyen Uçar, “Arz, talebi karşılayamıyor. İnsanlar paraya erişemediği için konut alamıyor. Konuta erişemeyince de bir süre kirada oturmayı tercih ediyorlar. Nitekim kira fiyatlarının yükselmesinin bir nedeni de bu” değerlenmesini yaptı.

“Kamu kadar özel sektör projelerini de kapsamalı” Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da, hem orta ve üst gelirliyi ev sahibi yapmak hem de konut sektörünü canlandırma için değeri 4 milyona kadar olun konutlar için 0.69’lu bir rakam, 4 milyon ile 15 milyon arası da 0.90’lı bir rakamın konuşulduğunu söyledi.

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“ÖZEL SEKTÖR AYRIMI OLMAMASI GEREKİYOR”

Bu adımın tıkanıp duran sektörü canlandıracağını kaydeden Özyurt, “Ancak kamu bankaları burada özel sektör ile Emlak Konut projelerini ayırt etmeden kredi sistemi uygulanırsa sektör canlanır. Bu sefer bu kredi işe yarayabilir. Geçen yıl çok fazla kişi faydalanamadı, ama bu yıl faydalanabilirler. Almayı düşünen 3-4 milyonluk bir kitle var, onlar da alamayıp kirada kaldığı için kiralar bu kadar artıyor” dedi.

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“BU KAMPANYA ETKİLİ OLACAK”

Kampanyanın Aralık ayında başlamasını beklediklerini kaydeden Tamer Özyurt, “Bu sefer etkili olacak. Çünkü insanlar enflasyonun gelecek birkaç yıl yüzde 50’ler seviyesinde olacağını öngörüyor. Dolayısıyla konut kredisinde faizler yüzde 7-10’a denk geleceğinden insanlar bunu kullanmak isteyecek. Çünkü bu enflasyonda 2,5 milyonluk ev 1 yıl sonra 4 milyon olacak” açıklamasını yaptı.


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Konut kredisi

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