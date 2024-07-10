Özhaseki ile Murat Kurum arasında 'Emlak Konut' restleşmesi! Bir Türkiye klasiği: Soğuk savaş! Kızılay ayrıntısı...

14 Mayıs seçimleriyle birlikte bakanlık koltuğuna veda eden ve daha sonra İstanbul'dan milletvekili olan Murat Kurum, yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı olmuş fakat seçimi kazanamamıştı. Siyasete kısa bir süre mola veren Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle yeniden bakanlık koltuğuna oturdu.

EMLAK KONUT ATAMASININ ŞİFRELERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ilk işi deprem bölgesini ziyaret etmek oldu. Murat Kurum'un yerine geldiği Özhaseki'nin deprem bölgesindeki başarısızlığı nedeniyle görevden alındığı da iddialar arasında. İki bakan arasındaki Emlak Konut mücadelesine yeni bir boyut eklendi.

Murat Kurum, göreve başlar başlamaz Özhaseki döneminde göreve getirilen Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem'i görevden aldı. Cengiz Erdem'in yerine Emlak Konut Genel Müdürü koltuğuna Yasir Yılmaz getirildi.

Eski genel müdür Cengiz Erdem / Yeni genel müdür Yasir Yılmaz

KURUM GETİRDİ, ÖZHASEKİ GÖNDERDİ! ÖZHASEKİ GETİRDİ BU KEZ DE KURUM GÖNDERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Mehmet Özhaseki, göreve başlar başlamaz Murat Kurum'a yakın olan Hakan Gedikli'yi görevden almış yerine Cengiz Erdem'i atamıştı. Şimdi yeniden bakan olan Murat Kurum, Özhaseki'ye yakın olan Cengiz Erdem'i görevden alıp yerine Yasir Yılmaz'ı atadı.

AYNI ZAMANDA KIZILAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Emlak Konut'un yeni genel müdürü Yasir Yılmaz, aynı zamanda Kızılay Yönetim Kurulu üyesi. Kızılay YK'sında Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Yusuf Ramazan Saygılı, Dr. Oğuz Can gibi isimler de var.





