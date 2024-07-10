FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Özhaseki ile Murat Kurum arasında 'Emlak Konut' restleşmesi! Bir Türkiye klasiği: Soğuk savaş! Kızılay ayrıntısı...

Özhaseki ile Murat Kurum arasında 'Emlak Konut' restleşmesi! Bir Türkiye klasiği: Soğuk savaş! Kızılay ayrıntısı...

10.07.2024 14:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık sorunları nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinden ayrılan Mehmet Özhaseki, görevi eski bakan Murat Kurum'a devretmişti. Murat Kurum ile Mehmet Özhaseki arasında soğuk rüzgarlar estiği net bir şekilde biliniyor. İki halef bakanın Emlak Konut restleşmesi ise devam ediyor. Özhaseki'nin göreve gelir gelmez yaptığı Emlak Konut hamlesine Murat Kurum'dan yanıt geldi.

Özhaseki ile Murat Kurum arasında 'Emlak Konut' restleşmesi! Bir Türkiye klasiği: Soğuk savaş! Kızılay ayrıntısı...

14 Mayıs seçimleriyle birlikte bakanlık koltuğuna veda eden ve daha sonra İstanbul'dan milletvekili olan Murat Kurum, yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı olmuş fakat seçimi kazanamamıştı. Siyasete kısa bir süre mola veren Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle yeniden bakanlık koltuğuna oturdu.

EMLAK KONUT ATAMASININ ŞİFRELERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ilk işi deprem bölgesini ziyaret etmek oldu. Murat Kurum'un yerine geldiği Özhaseki'nin deprem bölgesindeki başarısızlığı nedeniyle görevden alındığı da iddialar arasında. İki bakan arasındaki Emlak Konut mücadelesine yeni bir boyut eklendi.

Murat Kurum, göreve başlar başlamaz Özhaseki döneminde göreve getirilen Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem'i görevden aldı. Cengiz Erdem'in yerine Emlak Konut Genel Müdürü koltuğuna Yasir Yılmaz getirildi.

GSHjfvBXwAA2_nK

Eski genel müdür Cengiz Erdem / Yeni genel müdür Yasir Yılmaz

KURUM GETİRDİ, ÖZHASEKİ GÖNDERDİ! ÖZHASEKİ GETİRDİ BU KEZ DE KURUM GÖNDERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Mehmet Özhaseki, göreve başlar başlamaz Murat Kurum'a yakın olan Hakan Gedikli'yi görevden almış yerine Cengiz Erdem'i atamıştı. Şimdi yeniden bakan olan Murat Kurum, Özhaseki'ye yakın olan Cengiz Erdem'i görevden alıp yerine Yasir Yılmaz'ı atadı.

AYNI ZAMANDA KIZILAY YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Emlak Konut'un yeni genel müdürü Yasir Yılmaz, aynı zamanda Kızılay Yönetim Kurulu üyesi. Kızılay YK'sında Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Yusuf Ramazan Saygılı, Dr. Oğuz Can gibi isimler de var.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi! Hacizli araçlarda ’şüpheli araç’ oyunu: “Tüm koltukları söküp bidonu koltuk yapmışlar”Böylesi görülmedi! Hacizli araçlarda ’şüpheli araç’ oyunu: “Tüm koltukları söküp bidonu koltuk yapmışlar”
Borsa günün ilk yarısında gerilediBorsa günün ilk yarısında geriledi
Türkiye merkezli vize danışmanlık şirketi iDATA satıldıTürkiye merkezli vize danışmanlık şirketi iDATA satıldı
Anahtar Kelimeler:
Emlak Konut Mehmet Özhaseki Murat Kurum
En Çok Okunan Haberler
Nagehan Alçı'nın şiddet iddiaları sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan açıklama

Nagehan Alçı'nın şiddet iddiaları sonrası Rasim Ozan Kütahyalı'dan açıklama

Bir Türkiye klasiği: Soğuk savaş! Kızılay ayrıntısı...

Bir Türkiye klasiği: Soğuk savaş! Kızılay ayrıntısı...

Herkes ters köşe oldu! Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı

Herkes ters köşe oldu! Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı

Kredi kartına fark ödemesi ile gündemdeydi! Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 'Amaç 128 TL değil, insanların hakkını aramasını istiyorum'

Kredi kartına fark ödemesi ile gündemdeydi! Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 'Amaç 128 TL değil, insanların hakkını aramasını istiyorum'

TÜİK geçmiş madde sepetini siteden kaldırdı

TÜİK geçmiş madde sepetini siteden kaldırdı

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan ezber bozan çıkışlar: Yumurta var yumurta var!

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan ezber bozan çıkışlar: Yumurta var yumurta var!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.