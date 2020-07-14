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Son dakika: İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? Devlet bankaları kredi faizlerini düşürdü!

EMLAK HABERLERİ  | 14.07.2020 10:19 | Son Güncelleme

Kamu bankalarının haftaya kredi faiz indirimleri ile başlaması vatandaşı heyecanlandırdı. Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi. En düşük faizle ihtiyaç kredisini hangi banka veriyor? Kamu bankaları ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarını düşürdü mü? İşte Temmuz 2020 ayına ait ihtiyaç, konut ve otomobil kredisi faiz indirimini düşüren bankalar ve oranları…

Son dakika: İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? Devlet bankaları kredi faizlerini düşürdü!

Düşük faizli kredi kampanyalarına vatandaşların ilgi göstermesi;konut ve otomobil alanların düşük faiz oranlarını değerlendirmesi kamu bankalarını da harekete geçirdi. Kamu bankalarının haftaya kredi faiz indirimleri ile başlaması vatandaşı heyecanlandırdı. Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi. En düşük faizle ihtiyaç kredisini hangi banka veriyor? Kamu bankaları ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarını düşürdü mü? İşte Temmuz 2020 ayına ait ihtiyaç, konut ve otomobil kredisi faiz indirimini düşüren bankalar ve oranları…

Koronavirüs salgını sonrasında vatandaşların sadece günlük ihtiyaçlarına odaklanması, ekonomide büyük kayıplar yaşanmasına neden olmuş ve konutla birlikte otomotiv sektörü de büyük oranda daralmıştı. 1 Haziran normalleşme sürecinde konut ve otomotiv faiz oranlarının düşmesi ile ekonomi biraz olsun canlanmıştı. 1 Haziran 2020 tarihi itibari ile Türkiye yeni normale geçiş yapayacağını duyururken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ta bu dönemde bazı sektörlere destek amacı ile kamu bankaları üzerinden düşük faizli tarihi kredi paketlerini kullanıma sunacaklarını açıklamıştı.

1 SENE ERTELEMELİ KONUT KREDİSİ, 6 AY ÖDEMESİZ DÖNEMLİ TAŞIT KREDİSİ!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı açıklamayla 1 Haziran normalleşme sürecinde konut ve otomotiv kredilerinde faiz oranlarının düşmesi için paketler hazırlandığı duyurulmuştu.
Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyalarında; ikinci el konut alımlarda 0.74 faiz oranı ve bir sene ertelemeli konut kredisi verilmeye başlanmıştı. Sıfır konut kredileri için kamu bankaları yüzde 0.64 faiz oranı ile kredi veriyordu.
Kamu bankalarının otomotiv kampanyalarında ise; ikinci el otomotiv alanlar için 6 ay ertelemeli yüzde 0.49 faizle otomotiv kredisi verilirken, sıfır araç almak isteyenlere isse yüzde 0.49 faiz oranı ile kredi veriliyordu.

VAKIF KATILIM VE ZİRAAT KATILIM BANKASI FİNANSMAN ORANLARI DÜŞTÜ!

Bugün yaplan son güncelleme ile Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası da finansman oranlarında indirime gittiler.

Vakıf Katılım Bankası konut finansmanı oranı yüzde 0.79 seviyesine çekilirken ihtiyaç finansmanı oranı yüzde 0.82 ve taşıt finansmanı oranı da yüzde 0.82 olarak revize edildi.

vakıf

Ziraat Katılım Bankası ise ipotekli bireysel finansman oranı rakamını yüzde 0.88 seviyesine çekti.

ziraat katılım

KAMU BANKALARININ GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI LİSTESİ

Kamu bankalarının tümünde;

Sıfır konut kredisi faiz oranı yüzde 0.64

İkinci el konut kredisi faiz oranı yüzde 0.74

Sıfır taşıt kredisi faiz oranı yüzde 0.49

İkinci el taşıt kredisi faiz oranı yüzde 0.82

Sosyal hayatı destek kredi paketi faiz oranı yüzde 0.55 olarak uygulanmaktadır.
Bunların haricinde kalan normal kredi paketlerinde uygulanan faiz oranları güncellenmiş olup, 14 Temmuz 2020 tarihli güncel kredi faiz oranları listesi şu şekilde oluşmaktadır:

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI TEMMUZ 2020 LİSTESİ

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.94

Ziraat Bankası Maaş Müşterisi Emekli ve İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.92

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.98

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.89

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI TEMMUZ 2020 LİSTESİ

Halk Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.94

Halk Bankası Maaş Müşterisi Emekli ve İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.92

Halkbank Hızlı İhtiyaç Kredisi Kampanyası Faiz Oranı Yüzde % 1.01

Halk Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.98

Halk Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.89

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI TEMMUZ 2020 LİSTESİ

Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı 0.94

Vakıfbank Sarı Panjur Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.89 Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Faiz

Oranı % 0.86 Vakıfbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.89

VAKIF KATILIM BANKASI FİNANSMAN ORANLARI TEMMUZ 2020 LİSTESİ

Vakıf Katılım Bankası Konut Finansmanı Kar Payı Oranı % 0.79

Vakıf Katılım Bankası İhtiyaç Finansmanı Kar Payı Oranı % 0.82

Vakıf Katılım Bankası Taşıt Finansmanı Kar Payı Oranı % 0.82

DEVLET / KAMU BANKALARI HANGİLERİ?

Ziraat Bankası,

Halkbank,

Vakıfbank,

Ziraat Katılım Bankası,

Vakıf Katılım Bankası,

Emlak Katılım Bankası (Emlak Katılım Bankası kampanyaya dahil edilmemiştir).


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