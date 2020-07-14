Son dakika: İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? Devlet bankaları kredi faizlerini düşürdü!

Düşük faizli kredi kampanyalarına vatandaşların ilgi göstermesi;konut ve otomobil alanların düşük faiz oranlarını değerlendirmesi kamu bankalarını da harekete geçirdi. Kamu bankalarının haftaya kredi faiz indirimleri ile başlaması vatandaşı heyecanlandırdı. Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi. En düşük faizle ihtiyaç kredisini hangi banka veriyor? Kamu bankaları ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarını düşürdü mü? İşte Temmuz 2020 ayına ait ihtiyaç, konut ve otomobil kredisi faiz indirimini düşüren bankalar ve oranları…

Koronavirüs salgını sonrasında vatandaşların sadece günlük ihtiyaçlarına odaklanması, ekonomide büyük kayıplar yaşanmasına neden olmuş ve konutla birlikte otomotiv sektörü de büyük oranda daralmıştı. 1 Haziran normalleşme sürecinde konut ve otomotiv faiz oranlarının düşmesi ile ekonomi biraz olsun canlanmıştı. 1 Haziran 2020 tarihi itibari ile Türkiye yeni normale geçiş yapayacağını duyururken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ta bu dönemde bazı sektörlere destek amacı ile kamu bankaları üzerinden düşük faizli tarihi kredi paketlerini kullanıma sunacaklarını açıklamıştı.