Son dakika: İhtiyaç kredisi faiz oranları düştü mü? Devlet bankaları kredi faizlerini düşürdü!

Düşük faizli kredi kampanyalarına vatandaşların ilgi göstermesi;konut ve otomobil alanların düşük faiz oranlarını değerlendirmesi kamu bankalarını da harekete geçirdi. Kamu bankalarının haftaya kredi faiz indirimleri ile başlaması vatandaşı heyecanlandırdı. Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi. En düşük faizle ihtiyaç kredisini hangi banka veriyor? Kamu bankaları ihtiyaç ve konut kredisi faiz oranlarını düşürdü mü? İşte Temmuz 2020 ayına ait ihtiyaç, konut ve otomobil kredisi faiz indirimini düşüren bankalar ve oranları…
Koronavirüs salgını sonrasında vatandaşların sadece günlük ihtiyaçlarına odaklanması, ekonomide büyük kayıplar yaşanmasına neden olmuş ve konutla birlikte otomotiv sektörü de büyük oranda daralmıştı. 1 Haziran normalleşme sürecinde konut ve otomotiv faiz oranlarının düşmesi ile ekonomi biraz olsun canlanmıştı. 1 Haziran 2020 tarihi itibari ile Türkiye yeni normale geçiş yapayacağını duyururken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ta bu dönemde bazı sektörlere destek amacı ile kamu bankaları üzerinden düşük faizli tarihi kredi paketlerini kullanıma sunacaklarını açıklamıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı açıklamayla 1 Haziran normalleşme sürecinde konut ve otomotiv kredilerinde faiz oranlarının düşmesi için paketler hazırlandığı duyurulmuştu.
Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyalarında; ikinci el konut alımlarda 0.74 faiz oranı ve bir sene ertelemeli konut kredisi verilmeye başlanmıştı. Sıfır konut kredileri için kamu bankaları yüzde 0.64 faiz oranı ile kredi veriyordu.
Kamu bankalarının otomotiv kampanyalarında ise; ikinci el otomotiv alanlar için 6 ay ertelemeli yüzde 0.49 faizle otomotiv kredisi verilirken, sıfır araç almak isteyenlere isse yüzde 0.49 faiz oranı ile kredi veriliyordu.
Bugün yaplan son güncelleme ile Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası da finansman oranlarında indirime gittiler.
Vakıf Katılım Bankası konut finansmanı oranı yüzde 0.79 seviyesine çekilirken ihtiyaç finansmanı oranı yüzde 0.82 ve taşıt finansmanı oranı da yüzde 0.82 olarak revize edildi.
Ziraat Katılım Bankası ise ipotekli bireysel finansman oranı rakamını yüzde 0.88 seviyesine çekti.
Kamu bankalarının tümünde;
Sıfır konut kredisi faiz oranı yüzde 0.64
İkinci el konut kredisi faiz oranı yüzde 0.74
Sıfır taşıt kredisi faiz oranı yüzde 0.49
İkinci el taşıt kredisi faiz oranı yüzde 0.82
Sosyal hayatı destek kredi paketi faiz oranı yüzde 0.55 olarak uygulanmaktadır.
Bunların haricinde kalan normal kredi paketlerinde uygulanan faiz oranları güncellenmiş olup, 14 Temmuz 2020 tarihli güncel kredi faiz oranları listesi şu şekilde oluşmaktadır:
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.94
Ziraat Bankası Maaş Müşterisi Emekli ve İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.92
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.98
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.89
Halk Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.94
Halk Bankası Maaş Müşterisi Emekli ve İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.92
Halkbank Hızlı İhtiyaç Kredisi Kampanyası Faiz Oranı Yüzde % 1.01
Halk Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.98
Halk Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.89
Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı 0.94
Vakıfbank Sarı Panjur Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.89 Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Faiz
Oranı % 0.86 Vakıfbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.89
Vakıf Katılım Bankası Konut Finansmanı Kar Payı Oranı % 0.79
Vakıf Katılım Bankası İhtiyaç Finansmanı Kar Payı Oranı % 0.82
Vakıf Katılım Bankası Taşıt Finansmanı Kar Payı Oranı % 0.82
Ziraat Bankası,
Halkbank,
Vakıfbank,
Ziraat Katılım Bankası,
Vakıf Katılım Bankası,
Emlak Katılım Bankası (Emlak Katılım Bankası kampanyaya dahil edilmemiştir).
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