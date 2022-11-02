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Son Dakika: Ev almak isteyen orta gelirlileri ilgilendiriyor! Ödemeler... Yeni konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu

02.11.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonlarca başvurunun gerçekleştiği, dar gelirlilerin merakla beklediği sosyal konut projesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta gelirliler için sosyal konut kampanyası müjdesini duyurdu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada planlanan kampanyanın 81 ili kapsayacağını açıkladı. Kampanyanın 100 bin konutu içereceğini ifade eden Kurum, ödemelerle ilgili de bilgi verdi ve düşük peşinat, uzun vade olacağını söyledi.

Son Dakika: Ev almak isteyen orta gelirlileri ilgilendiriyor! Ödemeler... Yeni konut kampanyasının ayrıntıları belli oldu

Son dakika haberi: Ev sahibi olmak isteyen dar gelirliler için hayata geçirilen ucuz sosyal konut projesi tüm Türkiye'de büyük ilgiyle karşılanmıştı. Milyonlarca kişinin başvurduğu projenin ardından orta gelirlilere yönelik yeni bir projenin daha sinyali verilmişti. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubu sosyal konut kampanyası ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum açıklamasında "100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak" ifadelerini kullandı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

"81 İLİ KAPSAYACAK"

Kurum açıklamasında "Alt gelir grubuna yaptık. Emekliye, gazilere, şehit ailelerine gençlere. Şimdi inşallah sıra orta gelirde. Onu da yapacağız. Bu ay açıklamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

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Bakan Kurum "İnşası devam eden tüm firmalar sürecin içerisine katılacak. Yılda 600 bin konut üretiliyor. Bunun yüzde 15-20’si bu skalaya giriyor. İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz." dedi.

"DÜŞÜK PEŞİNAT, UZUN VADE"

Ödemelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum "Düşük peşinat uzun vade olacak. Bankalarla beraber çalışmalıyız. Projenin finansmanına destek vermeleri için. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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