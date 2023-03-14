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  4. Tekirdağ TOKİ KURASI CANLI İZLE! Tekirdağ TOKİ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Heyecan dorukta!

Tekirdağ TOKİ KURASI CANLI İZLE! Tekirdağ TOKİ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Heyecan dorukta!

14.03.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Tekirdağ kura çekilişi sonuçları, bugün (14 Mart 2023 Salı) kurumun YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak çekiliş sonucunda belli olacak. Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu ilçeleri için TOKİ Tekirdağ kura çekilişi sonuçları isim listesi, kurumun internet sitesinde erişime açılacak. Konuya ilişkin detaylar Tekirdağlılar tarafından merak konusu oldu. İşte 14 Mart 2023 Salı TOKİ Tekirdağ kura çekilişi canlı izle ekranı...

Tekirdağ TOKİ KURASI CANLI İZLE! Tekirdağ TOKİ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı, Hayrabolu KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Heyecan dorukta!

TOKİ Tekirdağ kura çekilişi sonuçları YouTube'daki canlı yayın sonrası erişime açılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ucuz konut projesinde kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Tekirdağ kura çekilişi canlı izle ekranı internette araştırılıyor. İşte 14 Mart 2023 Salı günü yapılacak çekilişe ilişkin detaylar ve TOKİ Tekirdağ kura çekilişi canlı izle ekranı...

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TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TEKİRDAĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TEKİRDAĞ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Tekirdağ kura çekilişi bugün (14 Mart 2023 Salı) saat 10.00 itibarıyla yapılmaya başlanacak.

Çekiliş sonrası sonuçlar başvuruda bulanan kişilerin erişimine açılacak.

TOKİ kura sonuçları, çekilişin ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

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TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ TEKİRDAĞ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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