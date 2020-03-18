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TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları canlı yayın: 3750 konut için çekiliş yapılıyor

EMLAK HABERLERİ  | 18.03.2020 09:44 | Son Güncelleme

İstanbul’daki dev TOKİ çekilişleri bugün Arnavutköy toplu konut projesi ile devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de 3750 konut için kura çekimi, korona virüs önlemleri nedeniyle ancak online canlı yayın ile izlenebilecek. Peki 100 bin başvurunun olduğu kuraya girenler, çekilişi nasıl canlı izleyebilirler. İşte 2625 adet 2+1 ve 1125 adet 3+1 konut için kura çekilişi canlı yayın linki...

TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları canlı yayın: 3750 konut için çekiliş yapılıyor

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki büyük toplu konut projesi için bugün 3750 konutluk bir çekiliş yapılacak. Kalan 3750’nin çekilişi ise yarın gerçekleştirilecek. Peki İstanbul Arnavutköy TOKİ kura sonuçları internetten canlı yayın ile nasıl izlenir? Bilindiği gibi koronavirüs önlemleri kapsamında artık TOKİ kura çekilişleri sadece online canlı yayın ile takip edilebiliyor. İşte 2625 adet 2+1 ve 1125 adet 3+1 konut için kura çekilişi canlı yayın linki...

İSTANBUL ARNAVUTKÖY İLÇESİ 3750 / 100000 TOPLU KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

TOKİ İstanbul Arnavutköy canlı çekiliş - Facebook (Çekiliş saati: 10.00)

TOKİ İstanbul Arnavutköy canlı - Twitter

İSTANBUL ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

10.00’da başlayacak çekilişten çıkan sonuçların TOKİ’nin resmi sitesinden yayımlanması için belli bir süreye ihtiyaç duyuluyor. Hele 3750 olan bu oldukça büyük proje için kura sonuçlarının hazırlanması uzun sürebilir. Asil ve yedeklerin kura ile belirlenmesi sonrası oluşturulacak isim listesi TOKİ’nin resmi sitesinde aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfadan ilan edilecek.

TOKİ İstanbul Arnavutköy kura sonuçları sorgulama sayfası için tıklayınız (Kura saati: 10.00)

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