Vatandaşlık vaadiyle dolandırıcılık iddiası! Kongolu iş insanı AK Partili vekili suçladı

Eski adı ‘Zaire’ olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin vatandaşı Serge Lusamba Kasanda'nın ortaya attığı iddialar bir anda gündem yarattı. Ülkesinde elmas madenleri işleten ve bir inşaat şirketinin sahibi olan Kasanda, 2022 yılının yaz mevsiminde İstanbul’a geldi.

TÜRKİYE'YE YERLEŞMEK VE YATIRIM YAPMAK İSTİYORDU

Türkiye'ye kalıcı olarak yerleşmek ve yatırım yapma kararı alan Kasanda, kendi ifadesine göre Elasan Gayrimenkul Danışmanlık şirketi ile irtibat kurarak danışmanlık hizmeti almak istedi.

Serge Lusamba Kasanda

"KONUT AL, TÜRKİYE VATANDAŞI OL"

Birgün'den Timur Soykan'ın haberine göre; Kasanda, ifadesinde şirket yetkililerinin 400 bin dolarlık konut alırsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacağını söylediğini belirtti.

"BEĞENMEZSEN %25 KAR İLE GERİ ALIRIZ"

İddialara göre bu şekilde vatandaşlık alan binlerce kişinin daha olduğu belritilirken, Serge Lusamba Kasanda’ya İstanbul Esenyurt’ta inşaatına yeni başlanan Delta Dubai Comfort Waterpark adlı projeden iki daire satıldı. 2 artı 1, ebeveyn banyolu ve konforlu daireler Kasanda'ya gösterilirken; şirket yetkilileri daireleri teslim aldığında beğenmemesi halinde yüzde 25 kâr ile geri alacaklarını söyledi. Hatta eksper raporlarının resmi kurumlardan alınacağı ve arada bir fark olması durumunda fazla paranın geri verileceği vaat edilmişti.

ESENYURT'TAKİ İKİ DAİRE İÇİN 420 BİN DOLAR GÖNDERMİŞ

Gayrimenkul değerleri için Gayrimenkul Bilgi Merkezi’ne (GABİM) bağlı şirketlerden değer raporu alındığını belirten Kasanda, 31 Ağustos 2022’de Esenyurt’taki Delta Dubai Comfort Waterpark’tan iki daire için Delta Gayrimenkul Şirketi’ne 420 bin dolar gönderdiğini iddia etti.

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ SEYİTHAN İZSİZ İÇİN 'PARA GÖNDERDİM' İDDİASI

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in ismini veren Kasanda, ayrıca ekspertiz raporu ve harç için 29 Eylül 2022’de 18 bin 230 doları şirketin ortağı Seyithan İzsiz’e gönderdiğini iddia etti.

Türkçe ve İngilizce bilmeyen, Fransızca konuşan Kasanda’ya Elasan Gayrimenkul tercüman görevlendirilirken; sözleşmeler Türkçe ve İngilizce hazırlandı. Bu şirketlere ve yetkililerine güvendiğini belirten Kasanda, sözleşmeleri dikkatli okumadığını söyledi.

Milletvekili Seyithan İzsiz

TAPULARI ALDI AMA...

2022 yılında Türkiye’den ayrılırken kârlı yatırımlar yaptığını ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacağını düşünen Kasanda, 2023 yaz aylarında tekrar Türkiye’ye geldi. Şirket yetkilileri ile Kadıköy Tapu Dairesi’ne gittiler ve Kasanda’ya dairelerin tapusu verildi.

"VATANDAŞ OLAMAZSIN" DENİLİNCE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Buraya kadar sürecin normal işlediğini belirten Kasanda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamayacağı kendisine söylenince şaşkına döndü.

"FAHİŞ FİYATLA DAİRE SATTILAR" İDDİASI

Kendisine 2 artı 1 lüks diye satılan konutların 1 artı 0, net 30 metrekare stüdyo daireler olduğunu ve en fazla 90 bin dolar değerinde olduğunu öğrenen Demokratik Kongolu adam, fahiş fiyata kendisine daireler satıldığını iddia etti.

Kasanda, avukat tutarak parasını kurtarmaya çalıştı. Avukatların başvurusu sonucu gayrimenkullerin Maliye Bakanlığı tarafından tasfiye edileceği belirtildi.

YARGIYA BAŞVURDU

Yargı süreci başladı. Satılan konutlar, Esenyurt ve Büyükçekmece’de olmasına, Kasanda’nın Şişli’deki bir otelde kalmasına karşın Kadıköy Tapu Dairesi’nde tapu işlemi yapılmıştı. Üstelik Kasanda’nın pasaportu ve diğer bilgileri sisteme yüklendiği anda sistemin satış yapılamayacağına dair uyarı vermiş olması gerekiyordu.

5 Şubat 2026’da sonuçlanan davada Esenyurt’taki iki dairenin Delta Gayrimenkul Şirketi adına tesciline karar verildi. Ödeme dolar üzerinden yapılmıştı ama genel uygulamaların tam tersine dairelerin satıldığı dönemdeki Türk Lirası karşılığı esas alındı. O dönemde dolar 17 TL’ydi ve Kasanda’nın ödediği 438 bin dolar yaklaşık 7,5 milyon TL’ydi. Dava açılıp yeni GABİM raporu düzenlendiğinde dolar 34 TL’ydi ve 438 bin doların karşılığı yaklaşık 15 milyon TL’ydi. Kasanda’nın avukatları 438 bin doların faiziyle geri ödenmesini talep ediyordu. Ama mahkeme Kasanda’ya 8 milyon 450 bin TL verilmesine hükmetti. Yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin de Kasanda’dan alınması yönünde karar verildi.

Kasanda’nın avukatları ise şöyle itiraz etti:

“Satın alınan dairelerin dolar bazında hiç değer kazanmaması imkansız. Dolar cinsinden satılan daireler için Türk Lirası cinsinde karar verilmesi hukuksuz. Bunun hiçbir örneği yoktur. Üstelik bu dairelerin satışını Delta Gayrimenkul yapmıştır. Bu şirketin ve danışmanlık şirketinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşlarına konut satışı yapılamayacağını bilmemesi mümkün değildir. Esenyurt ve Büyükçekmece’deki tapu dairelerinden değil de Kadıköy Tapu Dairesi’nden bu yolsuz tescilin yapılması da kamu görevlileri işbirliği içinde dolandırıcılık yapıldığı iddiasını gündeme getirmektedir.”

Satılan konutlar, Esenyurt ve Büyükçekmece’de olmasına, Kasanda’nın Şişli’deki bir otelde kalmasına karşın Kadıköy Tapu Dairesi’nde tapu işlemi yapılmıştı. Üstelik Kasanda’nın pasaportu ve diğer bilgileri sisteme yüklendiği anda sistemin satış yapılamayacağına dair uyarı vermiş olması gerekiyordu. Soykan'ın haberine göre çünkü Türkiye 183 ülkenin vatandaşlarına konut alma hakkı verirken Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşlarına gayrimenkul satılamıyordu.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Kasanda’nın avukatları nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla da suç duyurusunda bulunurken; Delta Gayrimenkul’den de şikayetçi oldular. Ancak İstanbul Başsavcılığı 17 Ekim 2024 tarihinde takipsizlik kararı verdi.

Bu takipsizlik kararına itiraz dilekçesinde savcılık soruşturmasında Delta Gayrimenkul ve Elasan şirketlerinden sadece bir iki yetkilinin ifadesinin alındığı ve dosyanın somut delillere karşın kapatıldığı savunuldu.

Delta Gayrimenkul’ün avukatları ise kendilerinin sorumlu tutulamayacağını, Elasan Şirketi ve Kadıköy Tapu Dairesi’nin sorumlu olduğunu öne sürdü. Bu yönde dilekçeler verdiler.