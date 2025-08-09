FİNANS

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 393 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 998 bin 217 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 20 milyon 71 bin 919 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 393 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı da 1 milyon 42 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 113 lira 56 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 674 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 138 milyon 983 bin 701 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 138 milyon 522 bin 900 metreküp olarak kayıtlara geçti.
