Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 3,85 azalarak 2 milyar 158 milyon 486 bin 572 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 399 lira, en düşük saat 12.00'de 1811 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 959 lira 66 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 967 lira 41 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 2 bin 350 lira olarak kayıtlara geçti.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır