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1100 TL pandemi destek parası yattı mı? Pandemi destek parası sorgulama!

08.06.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sebebiyle geçtiğimiz sene 1000 TL olarak verilen sosyal yardım bu sene bin 100 TL’ye çıakrıldı. Birçok vatandaşın yararlanmak için başvuru yaptığı pandemi sosyal yardım parası için araştırmalar sürüyor. Sosyal yardım ödemeleri, e-Devlet’ten başvuran kişilerin sistemde kayıtlı hesaplarına, eğer kayıtlı bir hesap numarası yok ise de PTT aracılığı ile kişilere ulaştırılıyor.

1100 TL pandemi destek parası yattı mı? Pandemi destek parası sorgulama!

Daha önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara sosyal yardım parası verileceği duyurulmuştu. 1100 TL’lik sosyal yardım başvurusu yapmak isteyen birçok ihtiyaç sahibi vatandaş, sosyal destekten nasıl yararlanabileceğini araştırıyor. İşte E Devlet 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı sonuç sorgulama ekranı!

BİN YERİNE BİN 100 TL
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara yardım parası yapılacağını açıklamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 1,2 milyon haneye 1100 TL destek ödemesinin tamamlandığını söylemişti. 1000 TL olarak sağlanan yardımlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 100 TL artırılarak 1100 TL'ye çıkarıldı.

PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin yaptığı açıklamada önceki destek başvurularını e-Devlet üzerinden aldıklarını ve ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ettiklerini söyledi. Açıklamalarına devam eden Bakan Yanık, 2 milyondan fazla haneye 1100 TL yardım ödemesi yapacaklarını ifade etmişti.

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Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." dedi.

Sosyal Yardım Başvurusu ve Sonuç Sorgulama için TIKLAYIN!


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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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