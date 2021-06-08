1100 TL pandemi destek parası yattı mı? Pandemi destek parası sorgulama!

Daha önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara sosyal yardım parası verileceği duyurulmuştu. 1100 TL’lik sosyal yardım başvurusu yapmak isteyen birçok ihtiyaç sahibi vatandaş, sosyal destekten nasıl yararlanabileceğini araştırıyor. İşte E Devlet 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı sonuç sorgulama ekranı!

BİN YERİNE BİN 100 TL

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara yardım parası yapılacağını açıklamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 1,2 milyon haneye 1100 TL destek ödemesinin tamamlandığını söylemişti. 1000 TL olarak sağlanan yardımlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 100 TL artırılarak 1100 TL'ye çıkarıldı.

PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin yaptığı açıklamada önceki destek başvurularını e-Devlet üzerinden aldıklarını ve ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ettiklerini söyledi. Açıklamalarına devam eden Bakan Yanık, 2 milyondan fazla haneye 1100 TL yardım ödemesi yapacaklarını ifade etmişti.