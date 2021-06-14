1100 TL pandemi sosyal yardım ücreti ne zaman yatacak? Pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

2020 Mart ayında ülkemizi etkisi altına koronavirüs sebebiyle pek çok iş yeri kapanırken, binlerce vatandaş da işsiz kaldı. İlk olarak geçen sene verilmeye başlanan pandemi destek ödemeleri geçen sene bin lira olarak hesaplara yatarken, bu sene 1100 TL olarak vatandaşlara ödeniyor.
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
Sosyal Yardım Başvuru Ekranı İçin TIKLAYIN!
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Sosyal yardımlaşma başvuru sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında yine e-devlet sayfasından "Başvurular Listesi" ekranına tıklayarak 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonucunuzu öğrenebileceksiniz
Ödemelerin ne zaman yatacağı ile ilgili henüz bir bilgi yok. Başvuruların sonuçlanmasının ardından ödemelerin yatacağı tarihin de belli olacağı düşünülüyor. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından başvuruda bulunan ihtiyaç sahipleri e-devlet sayfasında yer alan "Başvurular Listesi" bölümüne tıklayarak 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.
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