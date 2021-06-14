1100 TL pandemi sosyal yardım ücreti ne zaman yatacak? Pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

2020 Mart ayında ülkemizi etkisi altına koronavirüs sebebiyle pek çok iş yeri kapanırken, binlerce vatandaş da işsiz kaldı. İlk olarak geçen sene verilmeye başlanan pandemi destek ödemeleri geçen sene bin lira olarak hesaplara yatarken, bu sene 1100 TL olarak vatandaşlara ödeniyor.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

Sosyal Yardım Başvuru Ekranı İçin TIKLAYIN!

1100 TL'LİK SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır: