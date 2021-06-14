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1100 TL pandemi sosyal yardım ücreti ne zaman yatacak? Pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

14.06.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren hanelere destek olmaya devam ediyor. En son 17 günlük tam kapanma döneminde her haneye bin 100 TL destek ödemesi yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni başvuruları da değerlendiriyor. Peki, pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

1100 TL pandemi sosyal yardım ücreti ne zaman yatacak? Pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

2020 Mart ayında ülkemizi etkisi altına koronavirüs sebebiyle pek çok iş yeri kapanırken, binlerce vatandaş da işsiz kaldı. İlk olarak geçen sene verilmeye başlanan pandemi destek ödemeleri geçen sene bin lira olarak hesaplara yatarken, bu sene 1100 TL olarak vatandaşlara ödeniyor.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

  • 0- Pazartesi
  • 2-Salı
  • 4-Çarşamba
  • 6-Perşembe
  • 8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

Sosyal Yardım Başvuru Ekranı İçin TIKLAYIN!

1100 TL'LİK SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

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AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

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  • Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
  • 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
  • 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan(SGK) gelir veya aylık alanlar (emekliler),
  • İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
  • İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sosyal yardımlaşma başvuru sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında yine e-devlet sayfasından "Başvurular Listesi" ekranına tıklayarak 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonucunuzu öğrenebileceksiniz

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SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?

Ödemelerin ne zaman yatacağı ile ilgili henüz bir bilgi yok. Başvuruların sonuçlanmasının ardından ödemelerin yatacağı tarihin de belli olacağı düşünülüyor. Sonuçların açıklanmasının hemen ardından başvuruda bulunan ihtiyaç sahipleri e-devlet sayfasında yer alan "Başvurular Listesi" bölümüne tıklayarak 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını öğrenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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