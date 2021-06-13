13 Haziran Pazar Şans Topu sonuçları | 13 Haziran Şans Topu (5 + 1) sonuçları açıklandı!

13 Haziran Pazar gerçekleşen çekiliş ile birlikte 5+1 Şans Topu sonuçları belli oldu. Canlı olarak yayınlanan çekilişte 6 numara sonrasında büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar açıklandı. 227 bin TL, şanslı kişiyi bekliyor. Çekiliş noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda gerçekleştirildi. İşte 13 Haziran Pazar şans topu sonuçları...

13 HAZİRAN PAZAR ŞANS TOPU SONUÇLARI

13 Haziran Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı. Şanslı numaralar 3 - 4 - 8 - 28 - 31 ve +6 oldu.

Çekilişte 0+1, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 bilenler ve 3, 4, 5 bilenler ikramiye alacak şanslı kişilerdir.

Büyük ikramiye tutarının 227 bin lira olduğu ifade edildi.

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Şans Topu bilet sorgulama işlemi Milli Piyango internet adresi üzerinden yapılmaktadır. Şans Topu bilet sorgulama adresine gitmek için aşağıdaki linke tıklayınız...

https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari

MİLLİ PİYANGO TV CANLI İZLEME

Milli Piyango TV'den çekilişi canlı olarak izleyebilirsiniz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Talihli adayları kolon başı 2 TL’lik ücreti ödeyerek oyunu oynayabilirler.

